Takiej inwestycji na rynku nieruchomości przemysłowych w Polsce jeszcze nie było. Panattoni podnosi poprzeczkę

Panattoni otrzymał ocenę „Excellent” w systemie BREEAM International New Construction dla Panattoni Park Sosnowiec I. To pierwszy tak wysoki poziom certyfikacji na rynku nieruchomości przemysłowych w Polsce dla nowej inwestycji.

Panattoni Park Sosnowiec I otrzymał maksymalną punktację (100 proc.) za systemy wodne, dzięki którym udało się ograniczyć zużycie wody o 66,5 proc., oraz za wykorzystanie terenu i ekologię.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych wyniosła 46 proc. względem wartości bazowej.

Inwestycja Panattoni Park Sosnowiec I powstała na terenie poprzemysłowym.

Rynek nieruchomości przemysłowych i logistycznych w Polsce coraz pewniej czuje się na zielonym kursie. Na 20,8 mln m kw. dostarczonej powierzchni, 5,88 mln m kw. przeszło zieloną certyfikację, z czego 70 proc. to zasługa Panattoni. Najczęściej wybieranym systemem jest BREEAM (85 proc.), jednak dotychczas ocena Very Good była najwyższą. Teraz Panattoni weszło poziom wyżej.

Panattoni przyspieszyło zieloną rewolucję

Firma, jako pierwsza w Polsce, dostarczyła obiekt przemysłowy certyfikowany metodą BREEAM International New Construction na poziomie Excellent – Panattoni Park Sosnowiec I o powierzchni 31 500 m kw.

- To bardzo ważny krok dla całego sektora obiektów przemysłowych w Polsce - komentuje Emilia Dębowska, Sustainability Manager, Panattoni. - Podczas realizacji Panattoni Park Sosnowiec zawiesiliśmy sobie poprzeczkę bardzo wysoko, wiedząc, że tylko harmonijna współpraca osób i podmiotów może doprowadzić do sukcesu. Dlatego niezwykle doceniamy zarówno realizację generalnego wykonawcy – który doskonale zrozumiał naszą wizję i pomógł wykorzystać atuty zielonego budownictwa Panattoni – jak i asesora, który służył nieustannym doradztwem. Realizacja w Sosnowcu to dowód, że kluczem do najbardziej zielonych realizacji jest nie tylko wizja, ale także odpowiednie wsparcie - dodaje.

Emilia Dębowska, Sustainability Manager, Panattoni

Sukces zbudowany na poprzemysłowym gruncie

