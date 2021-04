Takiej inwestycji w historii TME jeszcze nie było. W Centrum Logistycznym Rzgów ludzie będą pracować ramię w ramię z robotami

- Prace budowlane związane z powstaniem naszego nowego Centrum Logistycznego rozpoczęliśmy w III kwartale 2019 r., a pierwsi pracownicy pojawili się w jego wnętrzach już na początku bieżącego roku. Podstawowym celem realizacji tego projektu jest zapewnienie naszym klientom z całego świata możliwie najwyższego standardu obsługi. W tej chwili, z naszego Centrum Logistycznego Łódź zlokalizowanego przy ul. Ustronnej, wysyłamy do nich ponad 5000 paczek dziennie. Centrum Logistyczne Rzgów pozwoli nawet podwoić tę liczbę - mówi Andrzej Kuczyński, członek zarządu ds. operacyjnych TME.

W styczniu 2021 r. TME oddało do dyspozycji swoich pracowników obiekt o powierzchni ponad 21 000 metrów kwadratowych, w którym oprócz ludzi, pracować będą także roboty. Inwestor, międzynarodowy dystrybutor komponentów elektronicznych, elektrotechnicznych, automatyki przemysłowej i wyposażenia warsztatowego, należy do światowej czołówki w swojej branży, w ofercie posiada ponad 400 000 produktów, które wysyła do firm i klientów indywidualnych z blisko 150 krajów na całym globie. Firma posiada 11 spółek zależnych zlokalizowanych m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii czy w Chinach. W bieżącym roku, na terenie Stanów Zjednoczonych, rozpoczęła działalność najnowsza z nich. Plany zakładają dalszą ekspansję obejmującą m.in. rejon Bliskiego Wschodu czy Australię.

Centrum Logistyczne Rzgów to bardzo nowoczesny projekt. Wyróżnia go niecodzienny i nietypowy dla tego rodzaju budynków design: dominującym kolorem elewacji jest grafit, na tle którego pięknie wyróżniają się elementy w kolorze magenty – barwę mocnego różu przyjęły m.in. stacje dokowe dla samochodów dostawczych czy zbiornik przeciwpożarowy. Wejścia do budynku strzeże magentowy byk – replika brązowego posągu byka z Wall Street.