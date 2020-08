Te inwestycje rynku logistyczno-magazynowego walczą o Prime Property Prize 2020

POZNAJ NOMINACJE WE WSZYSTKICH KATEGORIACH I ODDAJ SWÓJ GŁOS JUŻ DZIŚ!

A2 Warsaw Park (Panattoni)

A2 Warsaw Park to budynek magazynowy o powierzchni blisko 104 tys. m kw. który powstał w Adamowie, tuż przy węźle „Grodzisk Mazowiecki” autostrady A2. To największy projekt budynku logistycznego Panattoni nie tylko w okolicach Grodziska Mazowieckiego, ale i w całym rejonie warszawskim. Pierwsi najemcy przestrzeni w najnowszej inwestycji Panattoni to przede wszystkim operatorzy logistyczni, tacy jak firma Raben Logistics Polska (30 100 m kw.), ID Logistics (blisko 7 300 m kw.) czy DSV (niemal 12 000 m kw.). Wyposażony jest w oświetlenie LED i spełnia normy certyfikatu BREEAM na poziomie GOOD.

Ogromnym atutem parku jest jego położenie tuż przy autostradzie A2. To jedna z bardziej idealnych lokalizacji na centrum dystrybucyjno-logistyczne w rejonie Warszawy. Pozwala nie tylko na sprawną obsługę rynku stołecznego, ale i całego kraju. Pobliska autostrada A2 jest przy tym istotna także dla międzynarodowego ruchu logistycznego. Tę lokalizację Panattoni docenia od dawna. Tylko tutaj, łącznie z Panattoni Park Grodzisk I, II i III oraz realizacjami typu BTS, deweloper dostarczył już ponad 300 000 m kw. A2 Warsaw Park to blisko 104 tys. m kw. powierzchni w ramach jednego budynku. Ma on w sumie 794 metry długości, a w najszerszym miejscu 169 metrów. Do jego konstrukcji zużyto m.in. 7 tys. metrów sześciennych betonowych elementów prefabrykowanych, 708 słupów, 1,7 ton stali konstrukcyjnej, a na podłogę wylano 18 tys. metrów sześciennych betonu. Wykorzystano też blisko 21 tys. m kw. płyt warstwowych oraz 69 tys. m kw. kostki brukowej.

Magazyn centralny PepsiCo na terenie parku P3 Mszczonów (P3 Logistic Parks)

Magazyn centralny PepsiCo, zlokalizowany w Mszczonowie, jest jednocześnie największym magazynem w sieci dystrybucji koncernu i największym tego typu obiektem oddanym do użytku w Polsce w I kwartale 2020 r. Kubatura magazynu jest tak duża, że gdyby chcieć wypełnić budynek wyłącznie puszkami flagowego napoju marki zmieściłoby się tam ich aż 2 mld. Obiekt o powierzchni ponad 58 000 mkw. pozwala na składowanie ok. 60 tys. palet jednocześnie.

