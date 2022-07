Te inwestycje rynku logistyczno-magazynowego walczą o Prime Property Prize 2022

Centrum Dystrybucyjne TK Maxx w Sulechowie (Panattoni)

Na 23-hektarowej działce Panattoni zrealizuje strategiczną inwestycję dla TJX Europe. Jest nią centrum dystrybucyjne, które wesprze dostawy produktów w Polsce, Niemczech, Austrii i Holandii. Obiekt BTS powstanie w Polsce Zachodniej w Sulechowie. Liczy powierzchnię 61 135 mkw. - z czego 5 644 m kw. zajmują pomieszczenia socjalne i biura. Na terenie inwestycji powstanie atrakcyjny obszar krajobrazowy. Na terenie obiektu zatrudnienie znajdzie 833 osób.

Centrum Dystrybucyjne TK Maxx w Sulechowie (Panattoni), fot. mat. prasowe

Inwestycja powsiada certyfikat BREEAM na poziomie Very Good.

Magazyn 7R dla Żabki w Radzyminie pod Warszawą (7R)

Centrum logistyczne Żabki to pierwszy w Polsce tak zaawansowany obiekt dla branży spożywczej. Charakteryzuje się dużą pojemnością składowania. Specjalistyczne powierzchnie chłodnicze oraz wysokiej klasy systemy wspierające automatyzację procesów logistycznych pomogą Żabce jeszcze efektywniej realizować swoje operacje biznesowe. Docelowo centrum będzie mogło obsłużyć ok. 5 000 m3 towaru wysyłanego dziennie.

Magazyn 7R dla Żabki w Radzyminie pod Warszawą (7R), fot. mat. prasowe

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań obiekt spełnia zaawansowane funkcje logistyczne przy zachowaniu dbałości o niską emisję CO2 do atmosfery. Docelowo budynek będzie zasilany zieloną energią z paneli fotowoltaicznych, co pozwoli na oszczędność energii pierwotnej w ujęciu rocznym rzędu 18,3 proc. Z kolei dzięki wodooszczędnej armaturze zużycie wody będzie mniejsze o prawie 60 proc. w stosunku do standardowych rozwiązań.

GLP Park Lędziny (GLP Europe)

Projekt powstał zgodnie z GLP Design Standard. Oznacza to, że budynki wyróżnia m.in. wysokość składowania (12 m) i przygotowanie dachu do instalacji paneli fotowoltaicznych.

GLP Park Lędziny (GLP Europe), fot. mat. prasowe

Hale mają pogłębioną strefę kompletacji i załadunku (24 m), dodatkowe doświetlenie naturalnym światłem dzięki ponadstandardowej liczbie świetlików dachowych oraz zwiększoną nośność posadzki (7,5 tony/mkw.). Zainstalowany został system Smart Metering pozwalający na bieżąco kontrolować zużycie mediów. Całość została wybudowana zgodnie z wymaganiami certyfikacji ekologicznej BREEAM na poziomie „very good”.

MLP Poznań West (MLP Group)

MLP Poznań West to obiekt oferujący do wynajmu powierzchnie magazynowe i biurowe. Obejmie blisko 133 tys. mkw nowoczesnych powierzchni, na terenie o powierzchni 28.80 ha. Obiekt jest zlokalizowany po zachodniej stronie Poznania w pobliżu drogi ekspresowej S11, zaledwie 7 km od węzła z autostradą A2.

MLP Poznań West (MLP Group), fot. mat. prasowe

Wybrane budynki posiadają prestiżowy certyfikat BREEAM.

Magazyn Westwing Poznań (P3)

P3 wybudował dla firmy Westwing dedykowany budynek o powierzchni 82.500 mkw. w parku P3 Poznań. To największy magazyn w sieci dystrybucji firmy Westwing, który pełni funkcję centrum doskonałości w zakresie obsługi i wysyłki mebli na rynek europejski oraz dotychczasowy największy obiekt BTS w portfolio P3 na rynku polskim. Wedle raportów rynkowych, budynek jest też jednym z największych magazynów oddanych do użytku w Polsce od początku 2022 roku.

Magazyn Westwing Poznań (P3), fot. mat. prasowe

Westwing z magazynu w parku P3 Poznań prowadzi dystrybucję wszystkich swoich mebli na rynek europejski. Obiekt został w pełni dostosowany do wymagań, jakie stawia branża e-commerce. Magazyn Westwing ma m.in. ponadstandardową wysokość - 12 m netto, wzmocnioną posadzkę - 7,5 t/mkw oraz podwyższone zabezpieczenia przeciwpożarowe. Magazyn certyfikowany jest w systemie BREEAM na poziomie Excellent.