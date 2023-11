Międzynarodowa firma specjalizująca się w produkcji precyzyjnych profili z tworzyw sztucznych, Technoform, zdecydowała się na otwarcie swojego pierwszego zakładu w Polsce.

Nieruchomość szyta na miarę o powierzchni ok. 9 400 mkw. została wybudowana przez firmę Panattoni.

Wyłącznym agentem reprezentującym najemcę w procesie wyboru lokalizacji, negocjacji warunków najmu, a także wsparciu przy wyborze podwykonawcy fit-out’u powierzchni biurowej była firma AXI IMMO.

Technoform to międzynarodowy lider w dziedzinie termoplastyki. Firma powstała w 1969 r. i posiada ponad 45 fabryk i biur sprzedaży, zatrudniając ponad 1 600 pracowników. Technoform prowadzi swoją działalność zarówno w Europie, Ameryce, jak i w regionie Azji i Pacyfiku. Produkty wytwarzane przez firmę znajdują zastosowanie między innymi w branżach takich jak: budownictwo, lotnictwo, przemysł samochodowy, czy też przemysł chemiczny.

- 2023 rok będzie szczególnym w historii firmy Technoform w Polsce. Po latach prowadzenia działalności i korzystania z infrastruktury spoza kraju, zdecydowaliśmy się otworzyć lokalny zakład produkcyjny oraz A-klasowe centrum magazynowe. To duża nobilitacja i wyróżnienie, a także dodatkowa motywacja do zwiększenia intensywności działań w regionie. Rola lokalnego lidera zobowiązuje, dlatego w procesie poszukiwania odpowiedniej lokalizacji dla naszego nowego centrum produkcyjnego zdecydowaliśmy się na współpracę z profesjonalnym doradcą, który zadba i skoordynuje wszystkie procesy z nimi związane - mówi Tomasz Tarnowski, Dyrektor Zarządzający, Technoform.

Rozpoczęcie produkcji osiem miesięcy od podpisania umowy najmu w nowym zakładzie Technoform udowadnia, że pomimo niskiej dostępności wolnej powierzchni przemysłowej m.in. w Krakowie, deweloperzy są w stanie sprostać wymaganiom najemców i szybko, a także na czas dostarczyć oczekiwane powierzchnie - mówi Marta Nowik, Dyrektor w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO.

Nowa lokalizacja Technoform to 8 400 mkw. powierzchni produkcyjnej i magazynowej oraz nowoczesna część biurowo-socjalna o wielkości blisko 1 000 mkw.

- Nowy zakład produkcyjny będzie również nową siedzibą główną spółki Technoform w Polsce. Klientowi zależało na tym, aby budynek zakładu oraz powierzchnia biurowa były reprezentacyjne i nowoczesne, a także nawiązywała pod względem wykorzystanych rozwiązań do tych znanych z A-klasowych biurowców. Inwestycja przygotowana przez dewelopera Panattoni idealnie wpisała się w założenia Klienta - dodaje Marta Nowik.

- Technoform to duży gracz rynkowy, który buduje swoją pozycję od kilkudziesięciu lat. Gdy taka firma stawia na rozwój w regionie, to potwierdza ogromny potencjał zarówno Krakowa i okolic, jak i samej Skawiny, która stała się strefą aktywności przemysłowej, skupiając działalność potężnych, międzynarodowych marek. Małopolska udowadnia, że jest dobrym miejscem do lokowania zakładów produkcyjnych, co w dobie reindustrializacji Europy staje się ogromnym atutem - wskazuje Marek Dobrzycki, Managing Director, Panattoni.

Inwestycja BTS dla firmy Technoform powstała w ramach Panattoni Park Kraków West III. Centrum logistyczne zlokalizowane jest w Skawinie, ok. 20 km na południowy - zachód od centrum Krakowa w pobliżu węzła autostrady A4 i drogi krajowej nr 44. Park magazynowy spełnia najnowsze wymagania dla związane z certyfikacją środowiskową BREEAM na poziome Excellent. Dla najemcy przygotowano m.in. infrastrukturę dla rowerzystów. Zadbano także o dodatkowe nasadzenia drzew, krzewów i łąk kwietnych wzbogacając lokalny ekosystem i tworzące przyjazne otoczenie.

W transakcji na rzecz Technoform w analizę prawną umowy zaangażowana była Kancelaria Legal Hub Wojnarowska Ścigała Irlik.

