Jeszcze w tym roku centrum logistyczne Milwaukee będzie obsługiwać łącznie 20 państw, w tym kraje Europy Środkowo-Wschodniej, bałtyckie, nordyckie oraz Bałkany.

Centrum logistyczne Milwaukee zlokalizowane jest zaledwie 15 kilometrów od Wrocławia.

Powierzchnia magazynu dedykowanego amerykańskiej marce to aż 73 tys. mkw., czyli więcej niż 10 boisk piłkarskich.

Od maja centrum logistyczne obsługuje dostawy na terenie Polski, do Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii a od sierpnia również do Szwecji, Norwegii, Wysp Owczych, Islandii, Danii, Finlandii.

W ostatnim kwartale br. do listy obsługiwanych krajów dołączą Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Cypr, Izrael, Słowenia, Turcja, Serbia i Malta.

Z roku na rok znacząco poszerza się grono fachowców sięgających po rozwiązania Milwaukee, w tym oparte na elastycznych platformach akumulatorowych M18™, M12™ oraz MX FUEL™, jak również akcesoria, narzędzia ręczne, środki ochrony indywidualnej i narzędzia ogrodowe. Sięgają po nie profesjonaliści tacy, jak pracownicy firm budowlanych, hydraulicy, mechanicy, elektrycy, dekarze i stolarze, arboryści i osoby odpowiadające za zieleń miejską.

By sprostać potrzebom klientów i użytkowników końcowych, zainwestowaliśmy w centrum logistyczne w Polsce. Przyczyni się to do zwiększenia płynności procesów magazynowych i efektywności łańcuchów dostaw, ale także podniesie naszą konkurencyjność, zwiększy nasz udział w rynku i pozycję w regionie - powiedział Konrad Lewicki, General Manager Eastern Europe, Techtronic Industries Eastern Europe.

Centrum logistyczne Milwaukee znajduje się w największej inwestycji Panattoni na Dolnym Śląsku – Wrocław South Logistics Hub. Zarządza nim firma DSV – Global Transport and Logistics, która pełni rolę 3PL (Third Party Logistics). Techtronic Industries powierzyło operatorowi logistycznemu zarządzanie operacjami magazynowymi marki Milwaukee, w tym odbiór produktów, wielowymiarowy pakiet usług wartości dodanej, magazynowanie, pakowanie i dystrybucję.

- Decyzja o wyborze lokalizacji centrum magazynowo-dystrybucyjnego Milwaukee podyktowana była rozwiniętą siecią połączeń drogowych oraz czynnikami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Nasze centrum logistyczne jest znakomicie skomunikowane z kluczowymi miastami Polski, ale także krajami nordyckimi czy Europy Środkowo-Wschodniej. Inwestycja zajmuje łącznie powierzchnię 125 tys. mkw., z czego 73 tys. mkw. to przestrzeń dedykowana marce Milwaukee. Developer zastosował szereg rozwiązań mających na celu oszczędność wody i energii, co również przyczynia się do redukcji emisji CO2. Magazyn posiada certyfikat BREEAM na poziomie Excellent - powiedział Sven Hubel, Director of Distribution EMEA, Techtronic Industries ELC GmbH.

Centrum magazynowo-dystrybucyjne Milwaukee zlokalizowane jest w Magnicach, zaledwie 15 km od centrum Wrocławia, pomiędzy Autostradową Obwodnicą Wrocławia S8 i autostradą A4.

