Spółka Terg SA przedłużyła najem powierzchni magazynowo-biurowej w Gdańsk Logistic I.

Gdańsk Logistic I to kompleks trzech nowoczesnych budynków, zlokalizowany w miejscowości Kowale.

W efekcie renegocjacji umowy, właściciel sieci Media Expert będzie zajmował łącznie 1800 mkw. w kompleksie zarządzanym przez White Star Real Estate oraz Generali Real Estate.

Gdańsk Logistic I obejmuje trzy hale magazynowe o najwyższym standardzie, czego potwierdzeniem jest certyfikacja BREEAM. W inwestycji o łącznej powierzchni najmu ponad 50 tys. mkw. znajdują się powierzchnie magazynowe oraz biurowe. Jednym z najemców jest spółka Terg SA – lider polskiego rynku RTV i AGD, która od 2021 roku zajmuje łącznie 1800 mkw. W wyniku renegocjacji umowy, w maju 2023 roku nastąpiło jej przedłużenie.

Inwestycja jest własnością paneuropejskiego funduszu „Generali Real Estate Logistics Fund” (GRELF), zarządzanego przez Generali Real Estate S.p.A SGR. Zarządzanie projektem i wynajmem zajmuje się White Star Real Estate.

Strategiczna lokalizacja, miejska i nowoczesna powierzchnia magazynowa oraz konsekwentny rozwój to główne czynniki, które wyróżniają inwestycję Gdańsk Logistic I. Rosnący popyt na przestrzenie logistyczne w połączeniu z potencjałem tego regionu sprawia, że możemy zaoferować najemcom coś więcej niż centrum dystrybucyjne. To doskonałe położenie, wsparte licznymi inwestycjami w infrastrukturę czy rozbudowę istniejących portów przeładunkowych, które przekłada się na skracanie czasu dostawy czy zwiększanie jej niezawodności, a co za tym idzie – budowanie prężnie działającego biznesu. Mocno wierzymy, że długoletnia współpraca z Terg SA zaowocuje jeszcze lepszymi wynikami lidera polskiego rynku RTV i AGD – mówi Miroslav Nutil, Asset Manager w Generali Real Estate, właściciela Gdańsk Logistic I.

Długofalowa współpraca to dla nas najlepsze potwierdzenie, że decyzje biznesowe, jakie podejmujemy w kwestii podnoszenia standardu oferowanych usług i komfortu dla naszych kontrahentów są słuszne. Wiemy, że nasi najemcy doceniają połączenie lokalizacji i możliwości operacyjnych, które wpływają na ekspansję ich biznesu. Tym bardziej cieszy nas fakt wyniku renegocjacji umowy ze spółką Terg SA, właścicielem sieci Media Expert, która przez kolejne lata będzie wykorzystywać powierzchnię w Gdańsk Logistic I na cele magazynowo-biurowe – mówi Urszula Rasmussen, Head of Industrial Leasing w White Star Real Estate, zarządcy i strony komercjalizującej transakcję.

- Intensywnie realizujemy strategię wielokanałowości, która zapewnia wygodę, bezpieczeństwo zakupów oraz krótki czas dostaw wszystkim kupującym. Bezpośredni wpływ na powodzenie tych zabiegów mają zrealizowane w ostatnich latach inwestycje w nowoczesne powierzchnie magazynowe w kluczowych lokalizacjach w kraju, a także efektywne zarządzanie dotychczas dostępną infrastrukturą. Formalne przedłużenie naszej obecności w Gdańsk Logistic I idealnie wpisuje się w te działania, a o skuteczności naszej strategii świadczy między innymi zwycięstwo Media Expert w pierwszej polskiej edycji międzynarodowego programu Best Brands Awards w kategorii Best Omnichannel Brand – mówi Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert.

Gdańsk Logistic I. Fot. Mat. pras.

Gdańsk Logistic I to kompleks trzech nowoczesnych budynków, zlokalizowany w miejscowości Kowale, przy ul Magnackiej, tuż przy węźle Szadółki i Trójmiejskiej Obwodnicy, zaledwie kilka kilometrów od Autostrady A1 oraz południowej obwodnicy S7. Bliska odległość do centrum Gdańska oraz Gdyni, a także międzynarodowego portu lotniczego w Gdańsku gwarantuje efektywną dystrybucję we wszystkich kierunkach. Lokalizacja w granicach aglomeracji zapewnia dostęp do odpowiedniej infrastruktury oraz komunikacji miejskiej, co jest dodatkowym udogodnieniem również dla pracowników.

