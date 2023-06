Tesla szuka miejsca na budowę swojej nowej fabryki. Możliwe, że powstanie ona we Francji. Chce tego prezydent Emmanuel Macron, ale i Elon Musk nie kryje fascynacji francuskim politykiem.

Tesla planuje budowę potężnej fabryki w Europie.

Trwają poszukiwania, ale wydaje się, że to Francja jest coraz bliżej współpracy z firmą Elona Muska.

Jak podaje next.gazeta.pl " miliarder nie mógł się nachwalić Macrona".

Elon Musk w podróży. Sonduje możliwość otworzenia nowej fabryki Tesli w Europie. Pierwsza już działa pod Berlinie, teraz czas na kolejną.

Szef Tesli rozmawiał już m. in. z premierką Włoch Giorgią Meloni, wiadomo też o rozmowach w Hiszpanii. Jednak największą uwagę obserwatorów skupiają reakcje Muska po spotkaniu z Emanuelem Macronem. Po rozmowach szef Tesli skomentował: - Prezydent dba o przyszłość Francji. To inteligentny człowiek. Wie, co jest ważne. W każdym razie robi wszystko, co w jego mocy dla tego kraju i sam jestem jego fanem. Wiem, że nie wszyscy lubią go tak bardzo, ale ja go lubię - podkreślił.

🇫🇷|🇺🇸 FLASH - "Emmanuel Macron est un homme intelligent (...). Il fait tout ce qu'il peut pour le pays. Je suis un fan", a déclaré Elon #Musk. pic.twitter.com/uopTPrbeyC — AlertesInfos (@AlertesInfos) June 19, 2023

Media przekazują także, że kolejne punkty wizyty Muska we Francji są przygotowywane tak, żeby szef Tesli czuł się doceniany.

Komentatorzy wskazują, że jednym z preferowanych regionów może być Nowa Kaledonia, gdzie wydobywa się nikiel i kobalt, potrzebnego w elektronice.

