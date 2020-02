TG Park Radom - kolejna hala w budowie

Projekt zakłada budowę nowoczesnego zespołu magazynowego i magazynowo-produkcyjnego składającego się z czterech hal o łącznej powierzchni ok. 50 000 mkw..

Uzupełnieniem części magazynowej TG PARKu są planowane dwa biurowce. Obszar objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzeni i sąsiaduje z „TSSE Wisłosan”.

Pierwsza hala TG 1 o pow. 12 000 mkw. została wybudowana i skomercjalizowana pod koniec 2018. Aktualnie trwa budowa hali TG 2. Docelowo obiekt będzie miał ok. 15 000 mkw. W hali TG 2 będą prowadziły działalność firmy z branży lekkiej produkcji i magazynowania.

Hale realizowana jest w standardzie klasy A i w systemie BTS (build – to suit), co oznacza, że najemcy otrzymują powierzchnie „skrojone na miarę” – dopasowane do ich potrzeb i wymagań. Pozwala to na optymalizację procesów operacyjnych i produkcyjnych. Hala ma być gotowa na przełomie Q2/Q3 2020.

Planowane są jeszcze hale TG 3 i TG 4 o łącznej pow. ok. 22 000 mkw.

TG PARK to kolejna inwestycja magazynowa spółki. Pierwszy park „TG” powstał w południowej części Radomia przy ul. Samorządowej i składa się z czterech hal o łącznej powierzchni 40 000 mkw.