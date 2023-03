Deweloper i inwestor CTP rozpoczyna rozbudowę CTPark Opole – nowy obiekt zostanie zrealizowany na potrzeby TitanX Engine Cooling.

Globalny dostawca układów chłodzenia do samochodów ciężarowych planuje ekspansję w ramach opolskiej inwestycji i zwiększenie wynajmowanej powierzchni.

Chce ją zwiększyć w sumie o ponad 130 proc. do IV kwartału 2025 roku.

Już w październiku tego roku firma wprowadzi się do budynku OPO3 zrealizowanego w formule build-to-suit, zajmując blisko 18 230 mkw.

Właśnie wmurowano kamień węgielny w fundamenty tego etapu projektu.

W przyszłości przewidziana jest rozbudowa zakładu produkcyjnego o kolejne prawie 8 700 mkw. W procesie negocjacji umowy z TitanX Engine Cooling uczestniczyła firma doradcza CBRE.

Podpisane umowy najmu z TitanX Engine Cooling dotyczą łącznie około 26 930 mkw. powierzchni w naszym opolskim parku przemysłowo-logistycznym. To dla CTP szczególnie ważny moment, bo pokazuje jak wraz z rozwojem naszych inwestycji rosną nasi klienci. Biznes potrzebuje odpowiedniej infrastruktury napędzającej wzrost, a TitanX Engine Cooling – jeden z pierwszych naszych najemców w Polsce – wykorzystał wszystkie atuty tej lokalizacji do dalszego rozwoju w obszarach realizowanych projektów biznesowych - mówi Bogi Gabrovic, CFO w CTP Polska.

TitanX Engine Cooling od 2018 roku wynajął 11 582 mkw. w CTPark Opole, tym samym stając się jednym z pierwszych najemców w portfelu CTP w Polsce. Od tego czasu firma systematycznie rozwija swoją działalność w parku usytuowanym w strategicznym punkcie, na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i pomiędzy dwiema ważnymi aglomeracjami – Katowicami i Wrocławiem.



Nasza ekspansja w Opolu stanowi kolejny kamień milowy w procesie rozwoju TitanX w Europie. Z powodzeniem ulokowaliśmy się w mieście w 2018 roku i z niecierpliwością czekamy na rozszerzenie naszej działalności. Opole jest centralnym punktem w Europie, pozwalającym skutecznie obsługiwać naszych regionalnych klientów, a województwo zapewnia wykwalifikowaną i zaangażowaną kadrę, która napędza przyszłość TitanX. Nowy zakład w Opolu będzie fundamentem naszej strategii umacniania pozycji lidera w dziedzinie systemów chłodzenia silnika, przy jednoczesnym opracowywaniu innowacyjnych i konkurencyjnych rozwiązań, które przyspieszą działania na rzecz czystszego transportu w przyszłości. Dzięki tej rozbudowie wchodzimy na drogę ku bardziej ekologicznemu transportowi i zrównoważonej przyszłości - tłumaczy Cedric Huslin, Prezes Zarządu TitanX.

Rozbudowa CTPark Opole. Fot. Mat. pras.

Gotowe do użytku i dopasowane do potrzeb rozwiązania wmają sprostać sprecyzowanym wymaganiom najemców z różnych sektorów. W październiku 2022 roku lokalizacja została wybrana na polską siedzibę główną firmy– jednego z czołowych dostawców obudów elektroinstalacyjnych niskiego napięcia. We wcześniej oddanych do użytkowania etapach projektu swoje operacje prowadzą już między innymiczy. Rozwój dużych marek w ramachprzyczynia się do ożywienia gospodarczego miasta i całego regionu.

Zlokalizowany na obszarze miejskim park przemysłowo-logistyczny, składający się z czterech budynków, po zakończeniu przewidzianych na dziś faz realizacji, będzie liczyć docelowo ponad 80 000 mkw. powierzchni najmu. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Atlas Ward Polska.

Inwestor docenił nasze doświadczenie, partnerstwo w biznesie oraz kompleksowe doradztwo na każdym etapie procesu inwestycyjno-budowlanego. Realizowany przez nas obiekt dostosowany będzie do najwyższych wymogów logistyki i magazynowania, a inwestycja odpowie na dynamicznie rozwijające się potrzeby branży. Nowoczesne centrum logistyczne powstające w stolicy Opolszczyzny, to kolejny przykład naszej realizacji zgodnej z zasadami zrównoważonego budownictwa, w której wykorzystamy najnowocześniejsze technologie i rozwiązania budowlane - wyjaśnia Mariusz Górecki, Prezes Zarządu Atlas Ward Polska.

Podobnie jak wszystkie nieruchomości należące do CTP, inwestycja w Opolu została zaprojektowana z myślą o najwyższym standardzie i efektywnym wykorzystywaniu energii, wody czy innych zasobów. Celem dewelopera jest minimalizacja wpływu parku na środowisko, a także wsparcie klientów w realizacji założeń ESG – stąd też wszystkie budynki z portfela CTP poddawane są certyfikacji w systemie BREEAM oraz mają dachy przygotowane pod instalację systemów fotowoltaicznych, by zapewnić dostęp do odnawialnych źródeł energii. CTPark Opole dysponuje także systemem BMS, a poprzez doświetlenie światłem dziennym w strefie dokowej na poziomie 8 proc., a w strefie produkcyjnej – 12,5 proc. i wysoką izolacyjność zapewnia idealne warunki dla wydajnej produkcji i pracy stałej.

