Producent i dystrybutor kabli oraz przewodów wynajął około 2,8 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni w ramach centrum logistycznego MLP Pruszków II.

Przekazanie obiektu powierzchni magazynowej nastąpiło z początkiem nowego roku.

Powierzchnia biurowa zostanie przekazana już w połowie 2023 r.

MLP Group zawarło umowę najmu z firmą TKD Polska. Producent i dystrybutor kabli wprowadził się do rozbudowywanego centrum logistycznego MLP Pruszków II. Będzie miał do dyspozycji około 2,8 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni w ramach największego kompleksu magazynowego w regionie. Z tego ponad 2,4 tys. mkw. będzie przeznaczone na cele magazynowe, a pozostałą część stanowić będą powierzchnie biurowe i socjalne. Zgodnie z ustaleniami, nowy obiekt powierzchni magazynowej został przekazany najemcy z pierwszym dniem stycznia br., a pozostała część powierzchni (biurowo-socjalna) zostanie przekazana w połowie 2023 roku.

TKD Polska ma w swoim produktowym portfolio nie tylko kable i przewody, ale również osprzęt kablowy wraz z gotowymi do podłączenia systemami kablowymi. Oferuje szeroką gamę artykułów od rozwiązań standardowych przez specjalne wykonania dostosowane do wymagań klientów aż po kompleksową obsługę inwestycji. TKD Polska obecnie jest jednym z największych na świecie dostawców kabli. W swojej branży TKD Polska jest liderem wyznaczając proekologiczne standardy oraz promując zasady zrównoważonego rozwoju.

Do grona naszych najemców dołączyła firma TDK Polska. Dedykowany obiekt jest obecnie w trakcie budowy. Część magazynowa została przekazana do użytkowania z początkiem br., a z powierzchni biurowej i socjalnej najemca będzie mógł korzystać już pod koniec czerwca br. Oferowane przez nas nieruchomości spełniają najwyższe wymagania. Zgodnie ze strategią wszystkie nowo powstające obiekty, są poddawane procesowi certyfikacji BREEAM. Stosujemy rozwiązania mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne i zwiększające komfort dla pracowników – powiedziała Agnieszka Góźdź, Członek Zarządu, Chief Development Officer w MLP Group S.A.

Projekt MLP Pruszków II to nowoczesne centrum logistyczne położone w okolicach Warszawy, w gminie Brwinów, w odległości 5 km od Pruszkowa. Jest to największy kompleks w regionie, którego docelowa powierzchnia najmu to 393 tys. mkw. Wybrane budynki posiadają prestiżowy certyfikat BREEAM. Zgodnie ze strategią MLP Group w zakresie ESG na dachach montowane są instalacje fotowoltaiczne. Dzięki elastycznemu podejściu do indywidualnych potrzeb najemców, centrum jest w stanie sprostać wymaganiom klientów z różnych branż.

MLP Pruszków II posiada rozwinięte połączenia komunikacyjne zarówno z centrum Warszawy, jak i z głównymi arteriami łączącymi stolicę z innymi miastami. Park położony jest między drogą lokalną nr 760 a odcinkiem autostrady A2, 3 km od węzła komunikacyjnego zlokalizowanego w rejonie Pruszkowa-Żbikowa. W jego pobliżu przebiegają linie kolejowe o charakterze międzynarodowym, które umożliwiają doskonałe warunki logistyczne zarówno dla dystrybucji krajowej, jak i międzynarodowej. Na terenie parku znajduje się przystanek autobusowy oraz działa samoobsługowa stacja wynajmu rowerów Nextbike.

