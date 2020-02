To był kolejny udany rok na rynku magazynowym

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej i przemysłowej w Polsce na koniec 2019 roku wyniosły 18,5 mln m kw. Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy do użytkowania oddano ponad 2,7 mln m kw. nowej powierzchni, co jest najwyższą wartością odnotowaną w historii rynku. Największymi obiektami ukończonymi w 2019 roku były: BTS dla firmy Amazon w Gliwicach wybudowany przez Panattoni (210 000 m kw.), kolejne hale w ramach Central European Logistics Hub również autorstwa Panattoni (131 000 m kw.) oraz BTS dla firmy Zalando w Olsztynku, którego deweloperem był Hillwood (120 500 m kw.).

Jak wynika z raportu firmy Savills, największym rynkiem magazynowym w Polsce, z zasobami wynoszącymi 4,3 mln m kw., pozostaje Warszawa. Najszybciej rozwijała się z kolei Polska Centralna. W ubiegłym roku przybyło tam najwięcej nowej powierzchni w skali całego kraju (ponad 600 000 m kw.). Wysoką dynamiką wzrostu podaży cechuje się również Górny Śląsk oraz Wrocław.

Deweloperzy magazynowi nie zwalniają tempa. Na koniec 2019 r. w budowie pozostawało niemal tyle samo powierzchni co przed rokiem (blisko 1,9 mln m kw.), z czego najwięcej w Warszawie i na Górnym Śląsku. Istotnie wzrósł udział inwestycji spekulacyjnych, czyli takich, które budowane są bez wcześniejszego zabezpieczenia powierzchni umowami przednajmu. Na koniec 2019 r. wyniósł on 51%, podczas gdy przed rokiem było to zaledwie 34%.

Zgodnie z danymi Savills, w 2019 r. odnotowano drugi najwyższy poziom popytu na powierzchnie magazynowe i przemysłowe w historii polskiego rynku. W tym czasie wynajęto ponad 4,1 mln m kw., czyli o ok. 2% więcej, niż przed rokiem. Największym zainteresowaniem cieszyła się powierzchnia w Warszawie i okolicach, gdzie podpisano umowy najmu na ponad 1,3 mln m kw. Największe metraże w Polsce wynajęły firmy RTV Euro AGD w Prologis Park Janki (122 900 m kw.) oraz BBK w Panattoni Park Gdańsk Airport (68 500 m kw.).

Zgodnie z analizami Savills, branża e-commerce pozostaje jednym z głównych motorów napędowych rynku nieruchomości logistycznych. Jej realny udział w popycie na powierzchnię magazynową jest jednak trudny do dokładnego oszacowania. Powodem tego jest fakt, że duża część tego sektora obsługiwana jest za pośrednictwem operatorów logistycznych, a także ze względu na częste łączenie w ramach tych samych obiektów funkcji towarowania sklepów fizycznych i obsługi zamówień internetowych.