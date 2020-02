To był rok koncentracji na potrzebach klienta. Prologis podsumował 2019

W 2019 roku Prologis kontynuował przyjętą strategię selektywnego rozwoju na kluczowych rynkach: Górny i Dolny Śląsk, Polska Centralna, Poznań i okolice Warszawy. Firma postawiła również na wdrażanie programów, które znacząco zmniejszają negatywny wpływ na środowisko naturalne i podnoszą jakość życia i pracy w budynkach magazynowych, m.in. program LED oraz na korzystanie z rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania magazynem i współpracy z klientami – optymalizację działań operacyjnych dzięki takim rozwiązaniom jak np. projektowanie w modelu BIM, smart metering.

Na koniec ubiegłego roku całkowita wielkość portfolio Prologis w regionie wynosiła 4,2 miliona metrów kwadratowych (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry), w tym 1,8 miliona metrów kwadratowych w Polsce. Wynajem osiągnął poziom 1,25 miliona metrów kwadratowych, z czego 57 proc. stanowiły umowy zawarte na polskim rynku (708 000 metrów kwadratowych).

Firma rozpoczęła również w 2019 roku budowę 7 budynków o łącznej powierzchni 200 tys. metrów kwadratowych w Europie Środkowej, w tym 78 proc. inwestycji rozpoczętych w Polsce (4 budynki o łącznej powierzchni 160 tys. metrów kwadratowych). W tym samym okresie oddała do użytku 8 budynków o łącznej powierzchni 189 tys. metrów kwadratowych, w tym na polskim rynku 3 budynków o łącznej powierzchni 71 tys. metrów kwadratowych. Kluczowe kontrakty w Polsce to: 160 tys. metrów kwadratowych dla EURO-net w Prologis Park Janki, 50 tys. metrów kwadratowych magazynu szytego na miarę potrzeb Grupy Raben w Prologis Park Ruda Śląska, 40 tys. metrów kwadratowych w Prologis Park Wrocław IV – BTSy dla Jøtul AS i Yusen Logistics oraz dwa BTSy pod jednym dachem w Prologis Park Wrocław V.

Kluczowe osiągnięcia Prologis w Polsce w 2019 roku to, m.in. ESG (ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny), wdrożenie europejskiego projektu PARKlife, skoncentrowanego na potrzebach pracowników parków logistycznych, budującego przyjazną przestrzeń pracy, raport o najlepszych rozwiązaniach w zakresie pozyskiwania, szkolenia i zatrzymywania pracowników w obiektach logistycznych oraz tytuł najbardziej zrównoważonej firmy w branży nieruchomości w rankingu Global 100. Ponadto Prologis otrzymał dwie wysokie inne noty – 6 miejsce wśród wszystkich amerykańskich przedsiębiorstw i 26 w klasyfikacji generalnej.