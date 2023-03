Uwzględniając obecną sytuację geopolityczną i dużą zmienność w gospodarce, MLP Group jest bardzo dobrze przygotowane na wyzwania i przygotowuje nowe inwestycje w Polsce, w Niemczech, Austrii i Rumunii.

Radosław T. Krochta, prezes zarządu MLP Group, przybliża szczegóły poszczególnych inwestycji i wejść na nowe rynki.

[Ciąg dalszy artykułu pod filmem].

Choć firma realizuje magazyny typu Big Box , to strategicznym celem pozostaje poszerzanie oferty magazynowej przede wszystkim w ramach projektów logistyki miejskiej.

Chcemy, by do 2026 roku połowę portfela MLP Group stanowiła właśnie logistyka miejska. Dziś to ok. 15-17 proc. naszych zasobów - mówi Radosław T. Krochta.