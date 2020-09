Tomasz Buras na EEC: Ceny magazynów wzrosną. W niektórych powstają centra danych

Kapitał płynie do Polski zewsząd, ale bardzo szybko nastąpiła realokacja środków na zakupy nieruchomości. Sektor handlowy automatycznie został wyłączony. Hotelowy chwilowo traci. Zyskuje e-commerce. Bez wątpienia ceny magazynów wzrosną, bo jest dużo większy na nie popyt. W niektórych powstają centra danych. Bardzo szybko zawiązały się fundusze, które przeznaczyły duże środki na zakupy takich obiektów. Widzimy już kilka ciekawych lokalizacji - powiedział podczas sesji EEC „Inwestycje zagraniczne” Tomasz Buras, CEO Savills.

Zdaniem Tomasza Burasa w segmencie magazynowym nie widać dużego wpływu pandemii, ponieważ jest to jeden z niewielu rynków, które zyskują. Co prawda nie wszędzie: dużą część powierzchni magazynowych i przeznaczonych do lekkiej produkcji zajmuje produkcja samochodów i komponentów, a ten sektor odczuwał spadki już w ubiegłym roku.

- Rośnie natomiast e-commerce. Zyskują firmy kurierskie, które od kwietnia przeżywają grudzień. Cześć z nich bardzo dużo czasu poświęca na dostosowanie własnych mocy przerobowych i strategii rozwoju do nowych okoliczności i szans – zauważył Tomasz Buras, CEO Savills.

Podkreślił, że kapitał płynie do Polski zewsząd. Bardzo szybko nastąpiła jednak realokacja środków na zakupy nieruchomości. – Sektor handlowy, który przez ostatnie cztery lata odczuwał mniejsze zainteresowanie, mierzył się z różnymi wyzwaniami i niewątpliwie przechodzi transformację – automatycznie został wyłączony jeśli chodzi o plany dużych funduszy inwestycyjnych – tłumaczył Tomasz Buras.

Dodał, że chwilowo traci segment hotelowy. Największym beneficjentem jest sektor magazynowy i wszystko co się z nim wiąże.

- W obiektach, które z zewnątrz wyglądają jak magazyny mieszczą się centra danych. Bardzo szybko zawiązały się fundusze, które przeznaczyły duże środki na zakupy takich obiektów. Widzimy już kilka ciekawych lokalizacji – przyznał prezes Savills.

Rozrastają się także firmy z sektora e-commerce. W Łodzi właśnie powstał nowy obiekt Amazona, który od razu ogłosił ekspansję. Szykuje się kolejny megamagazyn Amazona w Polsce, który będzie największym obiektem firmy w Europie. Ma być jeszcze większy niż ten działający w Gliwicach.

– Bez wątpienia ceny obiektów magazynowych wzrosną, bo jest dużo większy na nie popyt. Jeśli chodzi o najemców, to widzimy napływ nowych inwestorów, dla których powstają obiekty na zamówienie, czyli tzw. BTS-y. Są to firmy z Niemiec, Stanów Zjednoczonych i innych krajów europejskich – wyliczał Tomasz Buras.

