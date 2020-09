Tomasz Buras, Savills: Recesja w Polsce nie będzie głęboka i ma szansę szybciej się skończyć

Jak mówi Tomasz Buras, polska ekonomia w obliczu przeciwności gospodarczych zachowuje się lepiej niż gospodarki krajów Europy Zachodniej, co widać po danych za II kwartał.

- Myślę, że charakterystyka Polski jako rynku z dużą konsumpcją wewnętrzną oraz położeniem na szlaku łańcucha dostaw między Europą a Azją, daje nam szansę na wyjście z spowolnienia wywołanego pandemią COVID-19 obronną ręką - mówi dyrektor zarządzający firmy Savills.

Jak podkreśla, recesja w Polsce nie będzie głęboka i ma szansę szybciej się skończyć. Do atutów naszego kraju, które powinny pomóc wyjść nam z kryzysu jeszcze sprawniej niż w 2008 r., należą ulepszona infrastruktura teletechniczna, światłowodowa i telefonii komórkowej oraz gęstsza sieć dróg. Te cechy, wraz z faktem, że jesteśmy relatywnie płaskim krajem z rozbudowaną siecią dróg, są szczególnie ważne dla inwestorów szukających miejsc pod fabrykę i pod magazyny. Naszą silną stroną jest również to, że po swojej zachodniej stronie mamy największą gospodarkę Europy, z którą współpracujemy i z której korzystamy.



- Ponadto jesteśmy zakończeniem szlaku One Belt One Road, co jest szczególnie ważne, ponieważ w tym roku jesteśmy pierwszą lokalizacją na świecie pod względem lokalizacji chińskiego kapitału w nieruchomości poza Chinami - podkreśla Buras.

Czego do tej pory nauczyła nas pandemia i lockdown?

- Przede wszystkim korzystania z narzędzi, które mieliśmy już wcześniej, w tym technologii do prowadzenia spotkań online, konferencji, telekonferencji - wspomina szef Savillsa.

Jak podkreśla, ważną cechą w tym trudnym czasie jest umiejętność bycia elastycznym i gotowość do zmian.



- Widać to w naszym biznesie od lat, ponieważ jedyną pewną rzeczą jest zmiana. Trudno jest przygotować strategię na 3, 5 czy 7 lat i jej nie rewidować - dodaje.

Jak przyznaje Tomasz Buras, firma Savills zadowolona jest z kierunku, który obrała w ostatnich latach.



- Kryzys zwrócił uwagę na taki obszar na nieruchomości jak magazyny, w których kierunku poszliśmy już dwa lata temu. Teraz cieszymy się również z tego, że położyliśmy większy nacisk na mieszkania na wynajem - podkreśla Tomasz Buras.