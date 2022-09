Zielone umowy najmu to gorący i wymagający pilnej interwencji temat na polskim rynku nieruchomości. Zdaniem Tomasza Zabosta, członka zarządu MLP Group to na razie trudny temat, ponieważ nie wiemy, jak powinny wyglądać.

Tomasz Zabost, członek zarządu MLP Group: Firmy najczęściej akcentują w swoich strategiach obszar środowiskowy, zapominając trochę o społecznym i ładzie korporacyjnym.

Tak naprawdę każdy może sobie dowolnie dopisywać różne elementy - mówi Tomasz Zabost.

Dopóki nie skodyfikujemy i nie zdefiniujemy dokładnie pewnych zakresów, to każdy na swój sposób może opisywać zieloną umowę najmu – uważa Tomasz Zabost.

Tomasz Zabost podkreśla, że firmy najczęściej akcentują w swoich strategiach obszar środowiskowy, zapominając trochę o społecznym i ładzie korporacyjnym.

- W tych dwóch zakresach jest jeszcze wiele do zrobienia, aby waga tych aspektów została odzwierciedlona w naszych działaniach. Pewnie to trochę zależy od modelu biznesowego, ponieważ sytuacja dewelopera sprzedającego budynek tuż po zakończeniu jego realizacji różni się od tej, w której on zatrzymuje obiekt w portfelu i nim zarządza – zwraca uwagę Tomasz Zabost.

Jednocześnie dyrektor zwraca uwagę na nieco zaniedbany temat ładu korporacyjnego, a przecież to dzięki niemu – jeśli jest przyjazny - pracownicy chcą pracować w danej organizacji.

- Wszyscy spędzamy w pracy większość życia, więc jeżeli nie będziemy się w niej czuli dobrze, to na koniec osiągane efekty też nie będą dobre. Oczywiście strasznie trudno to zmierzyć – przyznaje Tomasz Zabost.

