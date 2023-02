W Gdyni przy ul. Północnej, zaledwie 9 km od centrum miasta, niecałe 30 minut jazdy od lotniska i 10 minut od portu powstanie nowy, miejski obiekt magazynowy Gdynia City Logistics.

Firma Torus w ramach dywersyfikacji działalności pod szyldem Torus Logistics i we współpracy z BTV Real Estate otrzymała właśnie decyzję o Warunkach Zabudowy.

Przemysłowa i magazynowa mikrolokalizacja sprawia, że projekt nadaje się do wielu rodzajów operacji.

Gdynia City Logistics zaoferuje około 23,5 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni logistycznej i biurowej. Inwestycja jest realizowana w duchu zrównoważonego rozwoju i przejdzie certyfikację metodą BREEAM na poziomie Excellent. Proekologiczne rozwiązania zapewnią energooszczędność i znacząco obniżą koszty użytkowania.

Przemysłowa i magazynowa mikrolokalizacja sprawia, że projekt nadaje się do wielu rodzajów operacji, w tym usług portowych, logistyki wewnątrzmiejskiej, logistyki ostatniej mili i e-commerce. Planowana Droga Czerwona oraz Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT) zapewnią bezpośrednie połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych, w tym z trasą ekspresową S6, umożliwiając płynne dostawy w obrębie Trójmiasta i dalej Polski.

Konsekwentnie dywersyfikujemy naszą działalność deweloperską w Trójmieście, równolegle realizując inwestycje w segmencie biurowym, logistycznym, a także mixed-use. Gdynia City Logistics będzie magazynowym odzwierciedleniem naszego podejścia do biznesu - świetna lokalizacja w obrębie miasta, doskonałe skomunikowanie i funkcjonalność, które mogą wpisywać się w potrzeby różnorodnych najemców. Do tego szereg nowoczesnych rozwiązań i certyfikacja obiektu w systemie BREEAM, które będą gwarantem jakości i spełniania wyśrubowanych norm środowiskowych, zgodnie z zasadami ESG – mówi Sławomir Gajewski, prezes spółki Torus.

TORUS to prywatna firma deweloperska z siedzibą w Gdańsku, jeden z liderów wśród polskich deweloperów biurowych. Na portfolio firmy składają się także inwestycje hotelowe (w tym rewitalizacje), magazynowe i mieszkaniowe. Do tej pory Torus wniósł na trójmiejski rynek ponad 180 tys. mkw. powierzchni najmu i zrealizował 7 transakcji sprzedaży swoich nieruchomości biurowych do 6 różnych funduszy, za łączną kwotę blisko 370 mln euro.

BTV to butikowa firma zarządzająca aktywami utworzona w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na solidnego partnera do współpracy przy nieruchomościach logistycznych. Firma zapewnia dogłębną wiedzę w zakresie zarządzania aktywami, a także oferuje szereg rozwiązań dla projektów nieruchomościowych na każdym etapie procesu: planowania, budowy, najmu oraz procesu inwestycyjnego.

