Końcówka roku jest bardzo intensywna dla Raben Logistics Polska, która rozpoczęła operacje w nowym oddziale w Warszawie. To chyba jedyny oddział Raben Logistics Polska, do którego dojeżdża tramwaj.

Nowy obiekt Raben w Warszawie położony jest po prawej stronie Wisły, na terenie Gminy Białołęka, przy ulicy Daniszewskiej 9.

Tam do dyspozycji klientów operatora oddany został magazyn przeładunkowy o powierzchni 7500 mkw.

Operacje w Raben-Warszawa rozpoczęły się już w listopadzie.

Oficjalne otwarcie dla pracowników w obecności Zarządu Spółki oraz uroczyste przecięcie wstęgi miało miejsce 8. grudnia br.

Równocześnie ze startem operacji przeładunkowych w oddziale Raben uruchomiona została platforma międzynarodowa. Od grudnia z Warszawy wyjeżdżają tzw. wahadła międzynarodowe, czyli samochody z przesyłkami do Krajów Bałtyckich i Finlandii.

Raben Warszawa.

Cieszę się, że teraz Raben może wyraźniej zaznaczyć swoją obecność w Warszawie. Dzięki nowej lokalizacji możemy nie tylko sprawnie dostarczać przesyłki w obrębie miasta, czy obsługiwanego regionu. Nowy punkt na mapie naszych lokalizacji to także kolejny krok w rozwoju firmy, zarówno w zakresie dystrybucji krajowej, jak i międzynarodowej – komentuje Jolanta Sawińska, Dyrektor Regionu Raben Logistics Polska.

Sam oddział to nowoczesny i ekologiczny obiekt, w którym zastosowano rozwiązania wspierające energooszczędność i niską emisyjność. W tym m.in. świetliki zapewniające dostęp do światła dziennego, czy oświetlenie LED – sterowane czujnikami ruchu. Obiekt jest wyposażony w 71 ramp przeładunkowych oraz innowacyjne rozwiązania magazynowe, takie jak np. wózki widłowe z bateriami Li-lon (litowo-jonowymi), których atutem jest krótki czas uzupełniania energii oraz możliwość doładowywania akumulatorów.

Raben przy ulicy Daniszewskiej ulokowany jest w pobliżu zarówno przystanków autobusowych, jak i pętli tramwajowej Żerań Wschodni, co zdecydowanie ułatwia pracownikom dojazd do miejsca pracy. Zatrudnienie w oddziale znalazło łącznie ok. 250 osób.

Dzięki nowej lokalizacji będziemy mogli zaproponować więcej rozwiązań dostosowanych do potrzeb naszych klientów. Nie tyko dlatego, że mamy nowy obiekt, ale że pracują tu zaangażowani pracownicy. To kolejny oddział, w którym zbudowaliśmy profesjonalny zespół ludzi z pasją, którzy lubią to co robią – podsumowuje Jolanta Sawińska.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl