Transakcja za 51,8 mln euro. Griffin i Redefine Properties sprzedają dwie nieruchomości logistyczne w Strykowie

Nieruchomości logistyczne w Strykowie to część portfela należącego do European Logistics Investment, platformy współzarządzanej przez Griffin Real Estate, największego inwestora typu private equity w Europie Środkowo-Wschodniej, oraz Panattoni Europe, wiodącego europejskiego dewelopera nieruchomości logistycznych. W styczniu 2020 firma Madison International Realty ogłosiła inwestycję w 46,5 proc. udziałów w ELI. Sprzedaż nieruchomości logistycznych w Strykowie do Tritax EuroBox stanowi przygotowanie ELI do wejścia nowego inwestora.

Stryków był pierwszym projektem ELI. Budowa rozpoczęła się w drugiej połowie 2018 r. i została zakończona w lutym 2019. Stryków, położony w pobliżu Łodzi, to jeden z największych ośrodków logistycznych w Polsce.

Przy transakcji, po stronie sprzedającego, doradzała kancelaria prawna Linklaters oraz doradca podatkowy MDDP.

Tritax EuroBox (www.tritaxeurobox.co.uk) inwestuje i zarządza portfelem nieruchomości logistycznych w Europie, które mogą przynieść akcjonariuszom atrakcyjny zwrot z kapitału oraz pewny dochód. Aktywa te pełnią kluczową rolę w łańcuchu logistycznym i dystrybujcyjnym skoncentrowanym na najbardziej rozwiniętych rynkach logistycznych i głównych skupiskach ludności w krajach Europy kontynentalnej.

Redefine Properties (www.redefine.co.za) to wiodący południowoafrykański Real Estate Investment Trust (REIT), którego głównym celem jest wzrost i poprawa przepływów pieniężnych w taki sposób, aby zapewnić wysokiej jakości zyski stanowiące podstawę trwałego wzrostu dywidendy i całkowitego zwrotu na akcję. Redefine zarządza zdywersyfikowaną platformą posiadającą lokalne i międzynarodowe aktywa nieruchomościowe o wartości 95,4 mld randów. Skupia się na bezpośrednich inwestycjach w nieruchomości handlowe, biurowe i przemysłowe w Republice Południowej Afryki, których uzupełnieniem są inwestycje w branży nieruchomości w Polsce, Wielkiej Brytanii i Australii. Redefine jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu (JSE) i jest częścią indeksu JSE Top 40. Kapitalizacja rynkowa Redefine to 45,5 mld randów.

