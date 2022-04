Transport drobnicowy wprowadza się do SEGRO Industrial Park Tychy

Powierzchnia magazynowa zostanie w całości przeznaczona do obsługi pojazdów o masie powyżej 3,5 tony.

Nowy najemca zajmie 2,5 tys. mkw. w SEGRO Industrial Park Tychy 1.

SEGRO Industrial Park Tychy 1 mieści się w Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Grupa TVM to międzynarodowy holding działający od 2010 roku na terenie całej Europy. Zatrudnia obecnie ponad 800 osób w swoich spółkach m.in. w Polsce, we Włoszech i Niemczech. Jej flotę stanowi ponad 100 samochodów ciężarowych oraz 230 pojazdów dostawczych. TVM koncentruje się na kompleksowych usługach transportowych, logistycznych i spedycyjnych. Do grona obsługiwanych przez nią krajów należą m.in. Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Litwa, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Serbia, Słowacja, Węgry oraz Włochy. W SEGRO Industrial Park Tychy 1 Grupa TVM zyska dużą przestrzeń magazynową o nośności pozwalającej na logistykę pojazdów o masie powyżej 3,5 tony. Na wynajmowanej powierzchni znajdzie się również odpowiedniej wielkości zaplecze biurowo-socjalne, odpowiadające potrzebom klienta.

- Wykonujemy 600 tys. operacji magazynowych rocznie, a nasze usługi opierają się na szybkiej, elastycznej dostawie do 24h, stąd kluczowym aspektem w procesie wyboru nowego obiektu magazynowego była jego lokalizacja. Park SEGRO w Tychach wyróżnia się niezwykle dogodnym położeniem w pobliżu zarówno centrali TVM w Studzienicach, jak i drogi krajowej nr 1. Ważnym czynnikiem była również dostępność dziewięciu ramp przeładunkowych oraz bramy z poziomu zero, co znacznie usprawni naszym pracownikom operacje przeładunkowe. – mówi Adam Biłka, Wiceprezes Zarządu TVM i dodaje: SEGRO to dla nas perspektywiczny partner, który daje możliwość ekspansji w ramach rozwoju grupy oraz planowanego zwiększenia zatrudnienia. To szczególnie istotne, gdyż tylko w tym roku nasza flota, powiększy się o kilkadziesiąt nowych pojazdów ciężarowych oraz dostawczych.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Cieszymy się z nawiązania współpracy z grupą TVM i wierzymy, że decyzja o wynajęciu powierzchni logistycznej w SEGRO Industrial Park Tychy 1 przyczyni się do jej dalszego rozwoju. Wielkim atutem naszego parku jest lokalizacja w Katowickiej Strefie Ekonomicznej, Podstrefie Tychy, a zatem sąsiedztwo wielu wiodących firm z branży motoryzacyjnej. Duża ilość ramp przypadających na liczbę metrów kwadratowych powierzchni magazynu sprawia, że obiekt SEGRO idealnie pasuje do profilu działalności naszego nowego klienta. Mamy nadzieję, że te oraz inne atuty parku SEGRO w Tychach usprawnią prowadzone przez grupę TVM operacje logistyczne w Polsce i Europie – komentuje Joanna Janiszewska, Dyrektor Regionalna SEGRO.

SEGRO Industrial Park Tychy 1 mieści się w Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oferując inwestorom możliwość skorzystania z przywilejów podatkowych. Dzięki położeniu w pobliżu najważniejszych szlaków komunikacyjnych, nowoczesny park magazynowy SEGRO gwarantuje również łatwy dostęp do rozbudowanej sieci dróg i autostrad. Bliska odległość od drogi krajowej nr 44 (Gliwice-Kraków) zapewnia dostęp do drogi ekspresowej S1 oraz trasy Europejskiej E75 (Toruń-Łódź-Tychy). Całkowita powierzchnia parku wynosi 55 700 mkw.

W transakcji pośredniczyła firma doradcza CBRE.