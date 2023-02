Trigea nemovitostní fond ma przyjemność poinformować o przejęciu City Logistics Wrocław II, miejskiego parku logistycznego zbudowanego, wynajętego i zarządzanego przez Panattoni.

City Logistics Wrocław II to kolejny przykład możliwości Panattoni w dostarczaniu doskonałych obiektów logistyki miejskiej w głównych miastach Polski.

City Logistics Wrocław II jest wynajęty w 100 proc.

Aktywo to jest drugą inwestycją z obszaru logistyki miejskiej w portfelu Trigea w Polsce.

Park dystrybucyjny składa się z dwóch budynków magazynowych klasy A o łącznej powierzchni ponad 38 000 mkw. W obiekcie zastosowano rozwiązania energooszczędne i przyjazne dla środowiska, zgodne z wymogami certyfikacji BREEAM na poziomie „Very Good”.

Po nabyciu parku Panattoni w Gdyni, obiekt we Wrocławiu był logicznym krokiem do rozszerzenia naszej obecności w logistyce miejskiej. Głęboko wierzymy, że tego typu aktywa przyczynią się do stworzenia znaczącej wartości dla naszych akcjonariuszy w dłuższej perspektywie – powiedział inż. Tomáš Trčka, prezes zarządu Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s.

Panattoni zrealizował już ok. 400 000 mkw. w inwestycjach miejskich. Lokalizacje blisko klienta końcowego stanowią doskonałą platformę dla logistyki ostatniej mili. Obiekty miejskie sprawdzają się nie tylko w przypadku standardowych operacji, ale także dla firm, które przenoszą do nich swoje salony, laboratoria, R&D czy działy księgowości, a nawet centrale. Nowoczesne powierzchnie przyciągają najemców z kilkudziesięciu branż, dlatego portfolio w ramach segmentu City Logistics cały czas będzie się powiększać, stając się atrakcyjnym aktywem dla inwestorów – powiedział Damian Stężycki, Head of Capital Markets Polska w Panattoni.

Firma Cushman & Wakefield doradzała kupującemu w tej transakcji.

W zmieniającym się otoczeniu rynkowym najlepsze nieruchomości to te, które utrzymują najwyższą wartość w perspektywie długoterminowej. City Logistics Wrocław II jest doskonałym przykładem wyselekcjonowanego aktywa logistyki miejskiej, stanowiącego doskonałe uzupełnienie portfela klienta – podsumowuje Bartłomiej Sutkowski, Associate, Capital Markets, Cushman & Wakefield.

Kupującego w zakupie wspierały również firmy Baker McKenzie, Greenberg Traurig Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k. i Sentient. Sprzedającemu doradzała firma SKJB Szybkowski Kuźma Jeleń Brzoza-Ostrowska sp.k. oraz Thedy & Partners sp. z o.o.

Strony postanowiły nie ujawniać wartości przyszłej transakcji.

