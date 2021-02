Tristar gotowy do powiększenia portfela magazynów i grona najemców

Firma logistyczna GTLS wynajęła ponad 3 tys. mkw. powierzchni magazynowej wraz z zapleczem biurowym w parku Tristar Grodzisk. Doradcą przy transakcji była firma AXI IMMO Group.

To kolejna nowa umowa w ostatnim czasie sfinalizowana przez zespół obsługujący projekt Tristar, który jest wspólnym przedsięwzięciem typu joint venture Tristan EPISO 4 i White Star Real Estate. Na koniec ubr. Tristar raportował o podpisaniu umów najmu obejmujących aż 74,6 tys. mkw. przy całym portfolio projektu wynoszącym 162 tys. mkw. powierzchni w 5 parkach magazynowo-logistycznych.

Obiekt Tristar Grodzisk jest zlokalizowany w sąsiedztwie węzła „Grodzisk Mazowiecki” autostrady A2 oraz przy planowanej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego. To nowoczesny park przemysłowy, który oferuje ponad 37 tys. mkw. powierzchni magazynowej w dwóch osobnych halach klasy A.

- Tristar Grodzisk to bardzo ciekawa lokalizacja, która budzi spore zainteresowanie potencjalnych najemców, zwłaszcza z branży logistycznej i transportowej, do której zalicza się nasz nowy najemca, - GTLS. Lokalizacja Tristar Grodzisk w pobliżu miejscowości Radonice, blisko autostrady A2, tworzy optymalne warunki zarówno do dystrybucji na rynek warszawski, jak i reszty Polski Centralnej. Umożliwia także m.in. szybki dojazd do autostrady, która biegnie do granicy z Niemcami i drogi S2, co zapewnia połączenie z południową obwodnicą Warszawy. Jednocześnie Tristar Grodzisk jest stosunkowo nowym obiektem, bo został wybudowany na początku 2016 roku. Najemcy doceniają nowoczesną powierzchnię i przestrzenie, pozwalające na elastyczne wykorzystanie wynajmowanych powierzchni – mówi Urszula Rasmussen, Head of Industrial Leasing, White Star Real Estate.

Województwo mazowieckie i region warszawski to najlepiej rozwijający się rynek magazynowy w Polsce. Szacuje się, że zlokalizowanych jest tu ponad 100 nowoczesnych parków przemysłowo-logistycznych, które dysponują blisko 5 mln m2 powierzchni magazynowej – najczęściej klasy A.