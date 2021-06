Tristar Grodzisk z Deka Trans na pokładzie

Nowy najemca zajmie 6,5 tys. mkw. powierzchni magazynowej z zapleczem biurowym.

Projekt Tristar jest wspólnym przedsięwzięciem typu joint venture Tristan EPISO 4 i White Star Real Estate, który zakłada inwestowanie i zarządzanie nieruchomościami logistycznymi klasy A.

Firma Deka Trans powstała w 2004 r. i specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm produkcyjnych i branży FMCG. Deka Trans oferuje usługi w pełnym logistyczne zakresie od transportu przez magazynowanie, co-packing, e-commerce oraz wsparcie IT procesów, jak i dystrybucję gotowych produktów do finalnych odbiorców, czy wsparcie w zakresie magazynowania produkcji. Firma jest szczególnie aktywna w regionie Warszawy i centralnej Polski, dlatego kluczowym parametrem jaki był brany przez Deka Trans pod uwagę przy wyborze nowego zaplecza magazynowego była dogodna lokalizacja parku logistycznego Tristar Grodzisk.

- Tristar Grodzisk dzięki swojej lokalizacji w pobliżu autostrady A2, to jedna z najlepszych i najbardziej cenionych przez najemców lokalizacji w regionie. Jednocześnie jest to nowoczesny obiekt, który powstał stosunkowo niedawno, bo w 2016 r. - co stanowi dodatkowy atut na tle konkurencyjnych lokalizacji w pobliżu Grodziska Mazowieckiego. Jednocześnie park Tristar Grodzisk położony jest zaledwie 19 km do wjazdu na obwodnicę Warszawy, i 38 km od centrum stolicy Polski. Mamy tu też możliwość indywidualnego dostosowania powierzchni do wymagań najemcy - mówi Urszula Rasmussen, Head of Industrial Leasing, White Star Real Estate.

Tristar Grodzisk zlokalizowany jest w pobliżu miejscowości Radonice. Lokalizacja jest ceniona zwłaszcza przez branżę logistyczną i firmy spedycyjne, gdyż stanowi bardzo dobre zaplecze dla dystrybucji towarów na rynek warszawski. Umożliwia też szybki dojazd do autostrady, która biegnie do granicy z Niemcami i drogi S2, co zapewnia połączenie z południową obwodnicą Warszawy.

