Tristar zapowiada nowe podejście do magazynów i umów najmu

Projekt Tristar zwiększa wartość poszczególnych lokalizacji dzięki unowocześnianiu swoich obiektów i przemyślanej polityce nowych umów najmu.

Strategii tej sprzyja znacząca przewaga popytu, utrzymująca się na najważniejszych rynkach magazynowych w Polsce oraz zawarte długoterminowe umowy najmu, które nadal pozostają priorytetem dla zarządzających poszczególnymi obiektami.

Jak oceniają eksperci, popyt na powierzchnie magazynowe wzrósł, dzięki rosnącemu znaczeniu sektora handlu elektronicznego i wysokiej aktywności ze strony dużych sieci spożywczych, operatorów logistycznych oraz firm logistycznych.

Roczna wartość powierzchni wynajętej pobiła rekord wszech czasów kształtując się na poziomie 5,2 mln mkw., co oznacza wzrost o 27 proc. r/r.

- Dominacja popytu tyko pozornie sprzyja właścicielom powierzchni magazynowych. Tak naprawdę w poszczególnych lokalizacjach konkurencja nadal jest bardzo ostra i trwa walka o najlepszych najemców. Nadal kluczowa jest cena, ale co pokazał ostatni rok, równie istotne stają się tzw. miękkie argumenty dotyczące elastyczności, jakości obsługi, długość okresu najmu czy indywidualne podejście do potrzeb najemcy. Dzięki budowie tych właśnie kompetencji zdołaliśmy w ub. r. doprowadzić do przedłużenia umów najmu obejmujących aż 74,6 tys. mkw. przy 162 tys. mkw. posiadanej w projekcie Tristar powierzchni – mówi Urszula Rasmussen, Head of Industrial Leasing, White Star Real Estate.

Od lutego br. do parku Tristar Grodzisk zawitał również nowy najemca - firma logistyczna GTLS, która wynajęła ponad 3 tys. mkw. powierzchni magazynowej wraz z zapleczem biurowym. Dotychczas Tristar koncentrował się na przedłużeniu umów najmu z kluczowymi najemcami, takimi jak Spedimex w Gdańsku i Poznaniu, Inter Cars Nagel Polska i LPP, również w Gdańsku, czy Sigolables oraz Ruch we Wrocławiu. Jednocześnie Tristar dysponuje tylko niewielkimi powierzchniami gotowymi do wynajęcia w dwóch parkach - w Poznaniu i Grodzisku Mazowieckim.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

1

2