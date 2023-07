Spółka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji nowoczesnej elektroniki przemysłowej kontynuuje skokowy wzrost zatrudnienia.

Tylko do końca bieżącego roku TRUMPF Huettinger chce zatrudnić 600 nowych pracowników w różnych specjalizacjach.

Od produkcji, poprzez IT, aż po badania i rozwój.

Do czerwca 2024 r. licznik nowych etatów może zbliżyć się do tysiąca.

Na horyzoncie jest także otwarcie kolejnego zakładu produkcyjnego na stołecznej Białołęce.

Produkty TRUMPF Huettinger dostarczają energii procesowej dla wielu gałęzi przemysłu high-tech, dzięki której największe światowe firmy wykonujące m.in. smartfony, telewizory, samochody, panele fotowoltaiczne czy szkło architektoniczne, mogą tworzyć i udoskonalać swoje produkty. Globalny popyt na nowoczesne technologie stale rośnie, dlatego spółka konsekwentnie przyspiesza produkcję i zgłasza coraz większe zapotrzebowanie na nowych pracowników.

Poszukujemy zarówno pracowników produkcyjnych, jak i wysokiej klasy specjalistów z sektora badań i rozwoju oraz produkcji. Około 100 nowych etatów łączyć się będzie z szeroko pojętą branżą IT. Cele, które sobie założyliśmy są bardzo ambitne, jednak ostatnie lata wyraźnie pokazały, że jesteśmy w stanie zatrudniać w bardzo podobnym tempie. Oczywiście finalnie na cały proces i dynamikę rekrutacji wpływ będzie miała także koniunktura i ogólna sytuacja na rynku – mówi Bogusława Wróblewska, HR Manager TRUMPF Huettinger w Polsce.

W Polsce TRUMPF Huettinger działa w trzech lokalizacjach na terenie aglomeracji warszawskiej – w Markach i na Targówku Fabrycznym (zakłady produkcyjne) oraz w Zielonce (produkcja i dział R&D). Zatrudnienie znajduje w nich ponad 1400 osób, w tym ok. 400 inżynierów. To dwa razy więcej niż jeszcze 1,5 roku temu. – Mamy wystarczające know-how i zasoby technologiczne, by projektować i produkować zdecydowanie więcej niż dotychczas. Naszą przewagę stanowi mocne portfolio składające się z produktów, na które zapotrzebowanie będzie wyłącznie rosnąć. Mowa o takich rozwiązaniach jak m.in. półprzewodniki i układy scalone, ekrany LED i OLED, wyświetlacze telefonów i ich pokrycia dekoracyjne, utwardzenia powierzchni metalowych, a także panele fotowoltaiczne. Każdy z nas ma z nimi styczność na co dzień, choć najczęściej nie zdaje sobie sprawy, że podzespoły i technologie umożliwiające ich produkcję powstają po sąsiedzku, w Warszawie i okolicach– podkreśla dr inż Paweł Ozimek, prezes TRUMPF Huettinger w Polsce.

Około tysiąca nowych pracowników TRUMPF Huettinger znajdzie zatrudnienie we wszystkich dotychczasowych lokalizacjach firmy, a wkrótce także na stołecznym Annopolu (Białołęka), gdzie już latem br. otwarta zostanie nowa fabryka. . Zostanie tam przeniesiona produkcja elektroniki, a dzięki zdecydowanie większej powierzchni będzie możliwość uruchomienia kilku nowych linii montażowych. Mocną stroną nowej lokalizacji firmy będzie dogodny dojazd, zarówno samochodem (bliskość trasy S8 oraz ul. Marywilskiej), a także komunikacją miejską (połączenie tramwajowe, autobusowe oraz druga linia metra znajdująca się zaledwie 3 przystanki od fabryki).

Położenie w północnej części miasta, w sąsiedztwie kilku dużych węzłów komunikacyjnych, pozwala nam znacząco poszerzyć horyzont poszukiwań nowych pracowników nawet do kilkudziesięciu kilometrów od granic miasta. Tym bardziej, że część stanowisk specjalistycznych będzie miała możliwość pracy hybrydowej z opcją przyjazdu do firmy w wybrane dni tygodnia – wskazuje Bogusława Wróblewska.

Aby pozyskiwać najlepszych specjalistów, firma aktywnie współpracuje z wieloma uczelniami technicznymi w Polsce, w tym również z Politechniką Warszawską. Wśród studentów poszukiwani są przede wszystkim kandydaci do pracy w ośrodku badań i rozwoju. Służyć ma temu dedykowany, realizowany wspólnie z ośrodkami akademickimi, program mentorski oraz stypendialny. W 2023 roku firma ogłosiła też ogólnopolski konkurs na najlepsze prace dyplomowe, w którym 9 autorów najlepszych prac (3 inżynierskie, 3 magisterskie i 3 doktorskie) zostało nagrodzonych finansowo oraz otrzymało zaproszenie na płatny staż wakacyjny w TRUMPF Huettinger. Ze względu na bardzo wysoki poziom zgłoszonych prac, firma zdecydowała o przyznaniu dodatkowych 9 specjalnych wyróżnień, których autorzy także otrzymali nagrody finansowe. Wręczenie nagród nastąpiło podczas Uroczystej Gali zorganizowanej przez TRUMPF Huettinger na Politechnice Warszawskiej w dniu 20 czerwca 2023 r.

