Jeszcze w tym roku TRUMPF Huettinger zajmie 80 proc. pierwszego etapu CTPark Warsaw East – kompleksu będącego jedną z pięciu inwestycji CTP w województwie mazowieckim. Przedsiębiorstwo wynajęło w budynku 21 100 mkw. powierzchni produkcyjno-magazynowej wraz z modułem biurowym o metrażu 4 300 mkw. Decyzja o otwarciu nowego zakładu w Polsce jest efektem między innymi dynamicznego wzrostu działalności firmy na obecnie obsługiwanych rynkach, głównie półprzewodnikowym i fotowoltaicznym. W Kobyłce TRUMPF Huettinger będzie produkować systemy sterowania na potrzeby całej Grupy TRUMPF (w tym do laserów, wykrawarek, giętarek i drukarek 3D), jak i szafy sterownicze do przemysłu półprzewodnikowego dla swoich klientów. Ich dystrybucja, w ramach modelu world factory, obejmie cały świat.

W najbliższych latach firma postawi na mocną ekspansję biznesu w Polsce oraz skokowy wzrost zatrudnienia – zarówno pracowników produkcyjnych, inżynierów oraz specjalistów z obszaru badawczo-rozwojowego. W perspektywie najbliższych pięciu lat planuje przekroczyć liczbę 3 000 pracowników, co oznaczałoby ponad stuprocentowy wzrost w stosunku do obecnej liczby etatów, która została już i tak podwojona w ostatnich dwóch latach.

Centrum produkcyjno-magazynowe, do którego wkrótce wprowadzi się TRUMPF Huettinger znajduje się tuż przy kluczowej trasie regionu – S8, co stanowi znaczący atut w kontekście sprawnej i efektywnej logistyki. Mocną stroną obiektu jest także duża powierzchnia, która stwarza dla producenta olbrzymie możliwości rozwoju, zabezpieczając tym samym przestrzeń na przyszłe, stale rosnące zapotrzebowanie.

Lokalizacja obiektów produkcyjno-logistycznych ma bezpośrednie przełożenie na efektywność operacyjną przedsiębiorstw, ich konkurencyjność, jak i koszty transportu. Po kilku latach pracy hybrydowej dochodzi do tego czynnik employer brandingowy – komfort pracowników jeszcze nigdy nie był tak istotny. Dlatego dziś nie mówimy tylko o magazynach i konsolidacji towarów, ale kompleksowych parkach biznesowych, które spełniają funkcje korporacyjne, środowiskowe i społeczne. Nasz program inwestycyjny w Polsce, obejmujący 300 mln euro na zakup działek i start nowych projektów, koncentruje się na terenach, których potrzebują nasi klienci – zapewniających infrastrukturę do zrównoważonego wzrostu oraz rozwoju sektora usług. Od dwóch lat rośniemy razem z nimi, z dużą satysfakcją obserwując kolejne międzynarodowe marki, które jak TRUMPF Huettinger, uruchamiają w kraju nowe gałęzie produkcji. To dla nich uzupełniamy nasze inwestycje o kolejne formaty odpowiadające na wyzwania rynku pracy – zlokalizowany także w okolicach Warszawy kompleks CTPark Warsaw West będzie pierwszym obiektem w kraju z modułem przestrzeni wspólnej przeznaczonej do użytku wszystkich najemców (obejmującym: punkt medyczny, restaurację, coffee point, sale konferencyjne, miejsca coworkingowe, itp.) o nazwie Clubhaus- wyjaśnia Bogi Gabrovic, Deputy Country Head w CTP Poland.