Producent szykuje się m.in. do nowej inwestycji na warszawskiej Białołęce, która na przestrzeni czterech lat ma zagwarantować silny wzrost obrotów i niemal potrojenie obecnego poziomu zatrudnienia.

TRUMPF Huettinger Polska, firma specjalizująca się w projektowaniu

i produkcji nowoczesnej elektroniki dla zastosowań przemysłowych ma sobą udany rok.

i produkcji nowoczesnej elektroniki dla zastosowań przemysłowych ma sobą udany rok. W ostatnich trzech latach działalności spółka zwiększała swoje obroty rdr. o blisko 30 proc.

Osiągnęła na koniec ostatniego roku obrachunkowego kwotę 833 mln zł.

Na jej pokładzie w dobiegającym końca 2022 roku pojawiło się prawie pół tysiąca nowych pracowników.

Największe zmiany mają jednak dopiero nadejść.

Pomimo perturbacji gospodarczych sektor producentów nowoczesnej elektroniki ma się dobrze. Światowy rynek produkcji półprzewodników rozwija się w olbrzymim tempie.

W TRUMPF Huettinger w pierwszej kolejności interesuje właśnie perspektywa globalna, ponieważ 100 proc. naszej produkcji trafia na eksport. Według szacunków naszych wewnętrznych ekspertów, do 2030 roku roczna wartość tego sektora przekroczy bilion dolarów. Już teraz robimy co w naszej mocy, by w jak największym stopniu partycypować w rozwoju branży. Mamy przy tym pełną świadomość silnej konkurencji, dlatego stale rozwijamy dział Badań i Rozwoju, który aktualnie liczy już 200 wysoko wykwalifikowanych inżynierów i doktorów tworzących wszystkie nasze produkty. Również w produkcji inwestujemy w nowe technologie, zwiększamy moce produkcyjne i zatrudnienie – podkreśla Paweł Ozimek, prezes TRUMPF Huettinger w Polsce.

Start nowej inwestycji TRUMPF Huettinger Polska zostanie ogłoszony już w 2023 roku. Mowa o fabryce podzespołów elektronicznych, w tym montażu obwodów drukowanych oraz szaf sterowniczych o powierzchni około 25 000 mkw., która powstanie na terenie Warszawy. Tym samym całkowita powierzchnia produkcyjna zakładów TRUMPF Huettinger Polska osiągnie 55 000 mkw.

W ramach planu inwestycyjnego jako punkt odniesienia wyznaczyliśmy przełom 2026 i 2027 roku. Cele, które chcemy osiągnąć przez następne 4 lata są bardzo ambitne, ale mamy pełne przekonanie do naszego potencjału i olbrzymich możliwości dalszego wzrostu. We wspomnianym okresie chcielibyśmy zwiększyć zatrudnienie z ok. 1 200 do ponad 3 000 osób i osiągnąć obroty na poziomie 3,7 mld zł rocznie – mówi Paweł Ozimek.

Jednym z największych wyzwań w wieloletnim procesie dynamicznego rozwoju spółki będzie duża, kilkuetapowa kampania rekrutacyjna na bardzo konkurencyjnym warszawskim rynku pracy. Przedstawiciele TRUMPF Huettinger zapewniają jednak, że mają już konkretne pomysły na to, w jaki sposób pozyskać talenty i przekonać do siebie w przyszłości nowych pracowników.

Gdy kilka miesięcy temu zakładaliśmy zwiększenie zatrudnienia z 700 do 1 000 osób, plan wydawał się bardzo trudny w realizacji. Na kilka tygodni przed końcem roku liczba pracowników osiągnęła poziom 1200 osób, a to wciąż nie jest nasz sufit. Duża w tym zasługa kampanii Zajrzyj #zCiekawości, która od maja br. wygenerowała ponad 22 miliony wyświetleń dotyczących naszej firmy. Dziś regularnie trafiają do nas zarówno pracownicy produkcyjni, inżynierowie oraz doktoranci, jako efekt doskonałej współpracy z uczelniami technicznymi w Polsce. Przykładem może być ostatnio uruchomiony program stypendialny dla najlepszych studentów Politechniki Warszawskiej. Na każdym stanowisku można u nas liczyć na bardzo personalizowane szkolenia i jasne ścieżki rozwoju. Jestem przekonana, że za 4 lata osiągniemy założone cele – zaznacza Bogusława Wróblewska, zarządzająca działem HR TRUMPF Huettinger Polska.

Celem spółki na najbliższe lata jest także stała optymalizacja i konsekwentne doskonalenie procesów logistycznych, produkcyjnych i technologicznych. Wymuszają to nie tylko coraz większe wolumeny, ale także rosnące wymagania klientów, którzy z roku na rok oczekują coraz bardziej doskonałych produktów, dostarczanych w rekordowo szybkim czasie. Aby temu podołać, tylko w tym roku TRUMPF Huettinger zwiększył wewnętrzne zdolności magazynowania o 71 proc., do poziomu 2,6 tys. miejsc paletowych. Firma po raz kolejny poprawiła także wskaźnik niezawodności produkowanych urządzeń, który dla najbardziej zaawansowanych produktów wynosi obecnie 0,8 proc., co jest doskonałym wynikiem w tym obszarze.

Te liczby mogą mówić niewiele, ale znacznie mocniej na wyobraźnię wpływa fakt, że w 2022 roku przez strefę przyjęcia towaru w naszym magazynie przeszły ponad 153 miliony różnych materiałów i produktów. Od strony eksportowej również mówimy o rekordowych wynikach. Do 34 państw Świata trafiły 24 tysiące wysyłek. Liczymy jednak na to, że ten rekord nie przetrwa długo i uda się go pobić już za 12 miesięcy – podsumowuje Piotr Świątkiewicz, Dyrektor Działu Produkcji TRUMPF Huettinger.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl