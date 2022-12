- Jestem przekonany, że dzień 21 listopada 2022 roku na długo pozostanie w pamięci naszych gości. Każdy z nich przeszedł krótkie szkolenie BHP, otrzymał kask i kamizelkę oraz poznał zasady bezpieczeństwa pracy w magazynie. Eksperci Prologis szczegółowo omówili zagadnienia związane z infrastrukturą przeciwpożarową, poszczególnymi procesami budowy hal czy wymaganymi pozwoleniami. Grupa została oprowadzona po magazynach wybudowanych w różnych technologiach. Nie zabrakło więc „smaczków” dotyczących nowoczesnych elementów konstrukcyjnych, innowacyjnych technologii magazynowych czy nowatorskich materiałów budowalnych wykorzystywanych obecnie do budowania centrów logistycznych Prologis – powiedział Paweł Stanisław Szczepkowski, Dyrektor Szkoły w Zespole Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu.

Odkryliśmy przed uczniami tajniki pracy w Prologis Park Warsaw-Żerań. Przyszli logistycy dowiedzieli się wielu rzeczy i zobaczyli miejsca, do których na co dzień nie mają dostępu. W praktyce mogli zobaczyć, jak działają hale magazynowe, różne formy załadunku czy jakie są rodzaje docków. Uczniowie dowiedzieli się także jakie firmy są najemcami parków logistycznych Prologis, przekonali się, że magazyn to nie tylko cztery ściany i dach, a także poznali wskazówki dotyczące tego, jak skutecznie odpowiadać na potrzeby klientów – powiedział Paweł Giczewski, Real Estate & Customer Experience Manager w Prologis.