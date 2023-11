Panattoni z kolejnym ukończym zakładem produkcyjnym w regionie Krakowa. Technoform, wiodący producent elementów do szyb zespolonych, korzystać będzie z 9400 mkw. powierzchni zrealizowanej w formule BTS.

Z obiektu obsłuży rynek polski oraz zagraniczne w UE.

W ramach nowego zakładu firma produkować będzie elementy izolacyjne do szyb zespolonych, a także magazynować produkt gotowy.

Realizacja została sfinansowana kredytem w wysokości ok. 8 mln euro od Credit Agricole.

Technoform posiada 45 fabryk i biur sprzedaży w: Europie, Ameryce oraz regionie Azji i Pacyfiku. Firma stale ulepsza procesy produkcyjne, tworząc innowacyjne wyroby dopasowane do najbardziej wymagających projektów. Kolejnym etapem rozwoju jest relokacja jednego z dotychczasowych zakładów do nowoczesnej fabryki w Skawinie, która powstała w ramach Panattoni Park Kraków West III – zaledwie 20 km od stolicy regioniu.

Technoform to duży gracz rynkowy, który buduje swoją pozycję od kilkudziesięciu lat. Gdy taka firma stawia na rozwój w regionie, to potwierdza ogromny potencjał zarówno Krakowa i okolic, jak i samej Skawiny, która stała się strefą aktywności przemysłowej, skupiając działalność potężnych, międzynarodowych firm. Małopolska udowadnia, że jest dobrym miejscem do lokowania zakładów produkcyjnych, co w dobie reindustrializacji Europy staje się ogromnym atutem – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni.

W ramach nowego zakładu firma produkować będzie elementy izolacyjne do szyb zespolonych, a także magazynować produkt gotowy. Inwestycja pozwoli na obsługę rynku krajowego oraz licznych rynków europejskich. W międzynarodowej działalności pomoże lokalizacja obiektu w sąsiedztwie fragmentu DK44 stanowiącego obwodnicę Skawiny, blisko węzła A4, co okazało się dodatkowym atutem przy sprawnej relokacji dotychczasowego zakładu. Panattoni Park Kraków West III umożliwia dotarcie w ok. 80 minut do granicy polsko-słowackiej oraz w niecałe 2 godziny do granicy polsko-czeskiej. Autostrada przebiega niecałe 10 minut od inwestycji i zapewnia dobre połączenia do granicy południowo-zachodniej z Niemcami oraz południowo-wschodniej z Ukrainą.

Park został zrealizowany zgodnie z wysokim standardem Panattoni i przejdzie certyfikację środowiskową metodą BREEAM na poziome Excellent. Deweloper zaimplementował m.in. czujniki zmierzchu dla oświetlenia zewnętrznego czy systemy inteligentnego zarządzania energią. Ponadto najemca skorzysta z białego montażu i wodooszczędnej armatury sanitarnej. Panattoni przygotowało również infrastrukturę dla rowerzystów, a także zadba o nasadzenia drzew, krzewów oraz łąk kwietnych na terenie inwestycji, wzbogacając lokalny ekosystem.

Kredytu w wysokości ok. 8 mln euro na inwestycję w Skawinie udzielił bank Credit Agricole – Populacja Małopolski to ok. 3,4 mln mieszkańców i drugie miejsce pod kątem gęstości zaludnienia wśród wszystkich województw w Polsce. To przekłada się na zainteresowanie biznesu i przemysłu oraz chęć lokowania nowych inwestycji, a także rekordowo niski stopień pustostanów w skali kraju. To bardzo ważny aspekt także dla instytucji finansowych, które udzielają kredytów na realizacje w Krakowie i okolicach, widząc bardzo duży potencjał rozwoju region u– komentuje Karina Trojańska, Chief Financing & Operating Officer w Panattoni.

Panattoni, by sprostać rosnącemu popytowi, dostarcza kolejne obiekty przemysłowe, a w regionie zrealizowało już ponad ćwierć miliona m kw. powierzchni, przy stopniu pustostanów na poziomie 1 proc. Z inwestycji dewelopera korzystają m.in. międzynarodowi operatorzy logistyczni, liderzy e-commerce czy globalni producenci.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl