Uni-logistics dołączy do MLP Pruszków I

Polski operator Uni-logistics Sp. z o.o. z Gdyni wprowadzi się do centrum logistycznego MLP Pruszków I i zajmie ok. 2900 m kw. nowoczesnej powierzchni magazynowej. W zawarciu transakcji najemcę reprezentowała firma doradcza Cresa.

Spółka Uni-logistics podpisała umowę na wynajem nowoczesnej powierzchni magazynowej

ok. 2900 m kw. w parku logistycznym MLP Pruszków I. Z tego na cele magazynowe przeznaczonych jest ok. 2850 m kw., a dodatkowe 60 m kw. to powierzchnie socjalne i biurowe. Najemca wprowadzi się do obiektu w październiku 2020 r.

Uni-logistics to kompleksowy operator logistyczny z kapitałem polskim działający na arenie międzynarodowej od 2007 roku. Firma świadczy usługi między innymi w zakresie spedycji morskiej, lotniczej, kolejowej i transportu drogowego.Współpracując z szeroką siecią zaufanych agentów, przedsiębiorstwo realizuje usługi na arenie międzynarodowej, docierając do najdalej odległych zakątków świata. Główną maksymą firmy jest indywidualne podejście do świadczonych usług, co pozwala na optymalne odpowiadanie na potrzeby każdego klienta. Spółka ma status uznanego przedsiębiorcy AEO i wspiera swoją działalność usługami celnymi świadczonymi przez własną agencję celną.

- Dynamiczny rozwój firmy, a także wzrost przeładunków własnych kontenerów kolejowych z Chin i zwiększony popyt na usługi logistyki kontraktowej spowodowały potrzebę zwiększenia powierzchni magazynowej. W związku z tym podjęliśmy decyzję o przeniesieniu się z magazynu w Kajetanach do magazynu MLP w Pruszkowie z trzykrotnie większą powierzchnią. Zmiana jest również związana z pracami wdrożeniowymi systemu WMS w obu magazynach Uni-logistics i koniecznością obsługi klientów o różnym profilu działalności – powiedział Kamil Walukiewicz, Contract Logistics Business Development Manager w firmie Uni-logistics.

- Strategiczna lokalizacja naszego parku MLP Pruszków I sprawia, że jeżeli tylko pojawia się wolny segment prawie natychmiast udaje nam się podpisać umowę. To projekt, który cieszy się ogromną popularnością wśród naszych obecnych, jak i potencjalnych najemców. W parku wprowadziliśmy innowacyjne rozwiązania ekologiczne m.in. instalację OZE, punkt ładowania samochodów elektrycznych oraz stację wynajmu rowerów miejskich. Zielone projekty stały się obecnie dodatkowym atutem przy wyborze obiektu – podkreślił Tomasz Pietrzak, Senior Leasing Manager w MLP Group.

1

2