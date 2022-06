Unico Logistics dobiera powierzchnię w BIK Park Wrocław

Inwestycja realizowana pod Wrocławiem przez Biuro Inwestycji Kapitałowych dostarczy łącznie 22,5 tys. mkw. powierzchni magazynowej.

Oddanie gotowego obiektu do użytkowania planowane jest we wrześniu br.

W ofercie są jeszcze wolne moduły magazynowe do wynajmu.

Firma logistyczna Unico Logistics podpisała umowę dotyczącą wynajmu 11,25 tys. mkw. powierzchni w nowo budowanej hali w ramach BIK Park Wrocław. Przestrzenie będą przeznaczone w całości na cele magazynowe. Najemca korzysta już z blisko 4,4 tys. mkw. powierzchni w ramach pierwszej wybudowanej hali w tym podwrocławskim centrum logistycznym. Do dyspozycji ma tam jednocześnie blisko 210 mkw. nowoczesnych powierzchni biurowych.

Unico Logistics jest koreańskim operatorem logistycznym, działającym na rynku europejskim od 2010 roku. Firma Unico świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianej logistyki. Sukcesywnie poszerza wachlarz serwisów otwierając nowe biura operacyjne oraz wynajmując nowe powierzchnie magazynowe.

- Nasze centrum logistyczne szybko zyskuje na popularności. Olbrzymim atutem jest doskonała lokalizacja w pobliżu zjazdu z autostrady A4, co zapewnia świetny dojazd do inwestycji. Wybudowana przed dwoma laty pierwsza hala pozostaje w pełni wynajęta. Teraz budujemy drugą halę, która zostanie oddana do użytkowania w trzecim kwartale br. Bardzo cieszymy się z podpisanej umowy i możliwości zaoferowaniu naszemu dotychczasowemu najemcy dodatkowej przestrzeni. Obejmie on połowę nowo budowanego obiektu. Druga połowa pozostaje jeszcze wolna, choć prowadzimy wstępne negocjacje z zainteresowanymi podmiotami – mówi Krzysztof Mucha Business Development Manager z Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

Prace obejmujące rozbudowę BIK Park Wrocław rozpoczęły się wczesną wiosną tego roku i posuwają się szybko do przodu. Oddanie do użytkowania nowej hali planowane jest we wrześniu br. Generalnym wykonawcą jest firma Atlas Ward.

Nowa hala magazynowa dostarczy 22,5 tys. mkw. W ramach zrealizowanego w 2020 r. pierwszego etapu budowy powstało 25 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, która jest obecnie w całości skomercjalizowana. Po zakończeniu prac budowlanych docelowa powierzchnia magazynowa oraz biurowa BIK Park Wrocław wyniesie łącznie 47,5 tys. mkw. Centrum logistyczne położone jest na gruncie o powierzchni 11,7 ha.

Nowoczesne centrum logistyczne znajduje się w Nowej Wsi Wrocławskiej (gmina Kąty Wrocławskie), w sąsiedztwie zjazdu z autostrady A4 – węzeł Pietrzykowice. To idealna lokalizacja na magazyn do obsługi aglomeracji wrocławskiej, a dzięki bezpośredniemu dostępowi do autostrady także całej reszty Polski i rynku niemieckiego.

BIK S.A. jest polskim deweloperem logistycznym należącym do funduszu inwestycyjnego NREP NSF IV. Działalność BIK nadzoruje Logicenters - platforma logistyczna NREP.