UniPack renegocjował umowę najmu powierzchni w obiekcie należącym do Peakside - Logistics Point Piaseczno.

W ramach współpracy zakontraktowano ponad 5 tys. mkw przestrzeni na potrzeby magazynowania oraz biurowo-socjalne.

W procesie transakcyjnym najemcę wspierała firma JLL Polska, wiodący doradca na rynku nieruchomości w Polsce.

Peakside - Logistics Point Piaseczno to sprawdzona przestrzeń, która wpisuje się w strategię naszej firmy. Dogodna lokalizacja w pobliżu tras szybkiego ruchu, w tym autostrady A2, drogi ekspresowej S7 i obwodnicy Warszawy zapewnia nam szybkie tempo dostaw. Z kolei doświadczona kadra pracownicza i sprawdzone metody działania pozwalają utrzymać wysoką jakość usług. Mając na uwadze te oraz inne aspekty zdecydowaliśmy, że kontynuacja współpracy z Peakside to najlepsze rozwiązanie – mówi Konrad Stanisz Dyrektor Operacyjny firmy UniPack Maciejko.

UniPack Maciejko to lider w dziedzinie opakowań jednorazowych dla gastronomii, który od 25 lat specjalizuje się w profesjonalnej obsłudze rynku HoReCa. Różnorodność materiałów, ciekawe wzornictwo, funkcjonalne rozwiązania i możliwość personalizacji nadruków przy niskich nakładach – wszystko to stanowi o konkurencyjności usług firmy. Dysponując rozbudowaną platformą logistyczną oraz nowoczesnymi narzędziami, firma zapewnia sprawne dostawy towarów na terenie całej Polski.

Specyfika działań firmy UniPack Maciejko wymaga lokalizacji, która umożliwi szybie dostawy zamówień, ale również pozwoli na magazynowanie sporej ilości towarów. W związku z tym podczas negocjacji skupiliśmy się na pozyskaniu większej powierzchni, a w dalszej kolejności na utrzymaniu korzystnych warunków najmu. Wybrane rozwiązanie pozwoliło najemcy na oszczędność zasobów, które będzie mógł spożytkować na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań podnoszących jakość oferowanych usług – dodaje Alicja Przychodzeń, Consultant, Industrial Agency, JLL Polska.

Piaseczno Business Park to kompleks magazynowy zlokalizowany w podwarszawskim Piasecznie. Park oferuje przestrzenie magazynowo-biurowe w dwóch budynkach klasy A o łącznej powierzchni ok. 33 000 mkw. Na terenie parku znajdują się obszerne place manewrowe oraz całodobowa ochrona. Obiekty posiadają reprezentacyjne przestrzenie biurowe przeznaczone pod wynajem.

Piaseczno Business Park znajduje się 100 m od ulicy Puławskiej w Piasecznie koło Warszawy, co umożliwia najemcom dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz bogatego stołecznego rynku konsumenckiego. Park posiada dogodny dostęp do środków komunikacji miejskiej i kolejowej.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl