REINO IO Łódź dzięki swojej optymalnej lokalizacji w sercu łódzkiego Widzewa – najbardziej zindustrializowanej części Łodzi, a jednocześnie w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A1, może być wykorzystywany zarówno na potrzeby logistyki miejskiej, jak również do obsługi spedycji krajowej i międzynarodowej.

Magazyn w Łodzi zarządzany jest przez REINO IO Logistics, która w ramach grupy REINO Capital zajmuje się usługami asset management w obszarze nieruchomości magazynowych. Od momentu nabycia każdej nieruchomości REINO IO Logistics wprowadza plany zarządzania dostosowane do potrzeb każdej nieruchomości i najemców tak, aby nie tylko dbać o wartość nieruchomości, ale przede wszystkim stwarzać korzystne warunki do pracy dla najemców i wspomagać rozwój ich biznesu.

Polska Centrala to jeden z najgorętszych rynków magazynowych w Polsce. Co roku zajmuje wysokie miejsce w popycie, nieustannie gwarantując powierzchnię logistyczną, a także produkcyjną do rozwoju dla obecnych oraz przyszłych najemców. Do jej głównych zalet należą przede wszystkim centralna lokalizacja na przecięciu dwóch głównych arterii komunikacyjnych w Polsce tj. autostrad A1 i A2. Dodatkowo to region, który słynie z doskonałych warunków do prowadzeni biznesu oraz dużych możliwości do rozbudowy istniejącej infrastruktury magazynowej. Czwartym filarem rynku jest dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowników - podkreśla Hubert Wojtera, Dyrektor w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO.