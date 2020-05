Uniq Logistic wprowadzi się do MLP Pruszków II

Spółka Uniq Logistic podpisała umowę z MLP Group na wynajem nowoczesnej powierzchni w parku logistycznym MLP Pruszków II. W ramach umowy Grupa otrzyma ok. 5,7 tys. mkw. powierzchni, z tego na cele magazynowe przeznaczone będzie ok. 5450 mkw., a resztę ok. 250 mkw. stanowić będzie część biurowo-socjalna. Przekazanie gotowego obiektu zaplanowane jest na początek trzeciego kwartału 2020 roku. Obiekt zgodnie ze standardem MLP Group zostanie dopasowany do indywidualnych potrzeb najemcy.

Uniq Logistic działa na polskim rynku od 2008, swoim klientom zapewnia najlepsze rozwiązania logistyczne, zapewniając wsparcie podczas optymalizacji kosztów związanych z transportem jak i szeroko pojętą logistyką. Głównym celem logistyka to zapewnienie wysokiej terminowości dostaw przy możliwie najniższych kosztach.

- Do wynajęcia powierzchni magazynowej w okolicach Warszawy przymierzaliśmy się od dłuższego czasu. Zależało nam na rozwiązaniu, które jednocześnie spełni warunki ekonomiczne, operacyjne oraz techniczne i ze wspomnianych względów zdecydowaliśmy się na park MLP Pruszków II. Dogodna lokalizacja jest korzystna zarówno dla naszych pracowników, jak też dotychczasowych klientów. Stwarza naszej firmie możliwość zaistnienia w regionie mazowieckim, pozyskania nowych klientów i nawiązania interesujących relacji biznesowych, do których serdecznie zapraszamy – powiedział Jarosław Płusa, Prezes Uniq Logistic.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozpoczęcia współpracy z nowym najemcą. Nasz projekt MLP Pruszków II cieszy się ogromną popularnością wśród naszych obecnych jak i potencjalnych najemców. Duży potencjał rozwoju tego parku pozwalał na spełnienie wszystkich oczekiwań klienta – powiedział Tomasz Pietrzak, Senior Leasing Manager w MLP Group S.A.

- Cieszę się, z kolejnego wspólnego projektu zrealizowanego dla firmy Uniq Logistic, tym razem w regionie Warszawy. Park należący do firmy MLP Group zyskał przychylność Klienta, dzięki lokalizacji z dobrym dostępem dla pracowników, dużą możliwością rozwoju w ramach samego parku oraz dobrze dopasowanej ofercie biznesowej dewelopera – dodaje Hubert Wojtera, Dyrektor Industrial & Logistic w AXI IMMO.