Firma Valeo wprowadziła się do projektu zrealizowanego przez DL Invest Group w Czechowicach-Dziedzicach i wynajęła kilkanaście tysięcy mkw. powierzchni magazynowej i biurowej.

Valeo to francuska firma produkująca części samochodowe na rynek pierwotny i wtórny.

Wśród jej odbiorców są wiodące globalne marki motoryzacyjne.

DL Invest Group realizuje wysokiej jakości projekty nieruchomościowe dopasowane do wymagań odbiorców.

Wszystkie nieruchomości komercyjne DL Invest Group realizowane są zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju i certyfikowane w ekologicznym systemie BREEAM.

Firma DL Invest Group przede wszystkim skupia się na wysokiej jakości i stawia na długoterminowe relacje z najemcami to pozwala nam na realizacje projektów ściśle dopasowanych do charakterów działalności naszych klientów, a co więcej: umożliwia szybkie reakcje na pojawiające się potrzeby – mówi Wirginia Leszczyńska, COO w DL Invest Group odpowiedzialna za rozwój firmy na rynkach magazynowych i logistycznych.

Firma DL Invest Group aktywnie rozbudowuje również swój bank ziemi.

- To kluczowe, aby dostarczyć magazyn, czy też powierzchnię produkcyjną na dokładnie określonym terenie, co klientom umożliwia sprawne i optymalne zarządzanie ich łańcuchami dostaw, a to z kolei ma zasadniczy wpływ na koszty i osiąganą przez nich rentowność – podkreśla Wirginia Leszczyńska.

