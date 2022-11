Velux szykuje zwolnienia w fabrykach w Gnieźnie i w Namysłowie. - Wyczerpaliśmy możliwości uelastycznienia produkcji i dalsze jej ograniczenie wiąże się z trudną decyzją o zmniejszeniu zatrudnienia - tłumaczy Jacek Siwiński, prezes Velux Polska.

Velux wprowadził w fabrykach w Gnieźnie oraz w Namysłowie czterodniowy dniowy tydzień pracy, aby zmniejszyć ilość dni produkcyjnych. Działania okazały się niewystarczające wobec pogarszających się informacji z głównych rynków.

W fabrykach firmy Velux w Gnieźnie oraz w Namysłowie rozpoczęły się negocjacje ze związkami zawodowymi w celu znalezienia najlepszych możliwych rozwiązań dla pracowników objętych zwolnieniami.

Przez spowolnienie sprzedaży na kluczowych rynkach europejskich magazyny grupy Velux są pełne, dlatego firma musi produkować mniej.

Od miesięcy letnich 2022 r. grupa Velux obserwuje spowolnienie sprzedaży na kluczowych rynkach europejskich, które jest wynikiem aktualnej, trudnej i niepewnej sytuacji makroekonomicznej. Spowodowało to zapełnienie magazynów wyrobów gotowych i konieczność ograniczenia produkcji. W konsekwencji, grupa Velux podjęła decyzję o redukcji zatrudnienia w fabrykach w Gnieźnie oraz w Namysłowie. Obecnie rozpoczęły się negocjacje ze związkami zawodowymi, w celu znalezienia najlepszych możliwych rozwiązań dla pracowników objętych zwolnieniami. Szczegóły zostaną podane po zakończeniu rozmów ze związkami zawodowymi.

W obecnej sytuacji makroekonomicznej oraz wobec słabych prognoz na najbliższe kwartały uważamy, że konieczne jest dokonanie korekt, by przygotować nasz biznes na przyszłość – wyjaśnia Jacek Siwiński, prezes firmy Velux Polska.

Czterodniowy dniowy tydzień pracy nie pomógł

W ciągu ostatnich kilku miesięcy, w świetle postępującej niepewności ekonomicznej firma Velux podjęła działania mające na celu dostosowanie zdolności produkcyjnych do aktualnej sytuacji. W fabrykach firmy w Gnieźnie oraz w Namysłowie, od 19 września br., na okres ośmiu tygodni, został wprowadzony czterodniowy dniowy tydzień pracy, aby zmniejszyć ilość dni produkcyjnych. Dodatkowo wprowadzono także zamrożenie zatrudniania nowych pracowników. Niestety, te działania okazały się niewystarczające wobec pogarszających się informacji z głównych rynków.

- W związku z aktualną, trudną i niepewną sytuacją makroekonomiczną konsumenci bardzo ostrożnie podejmują decyzje zakupowe. Jednocześnie nasze magazyny są pełne, dlatego musimy produkować mniej. Wyczerpaliśmy możliwości uelastycznienia produkcji i dalsze jej ograniczenie wiąże się z trudną decyzją o zmniejszeniu zatrudnienia i rozstaniu się z pracownikami. W obecnej sytuacji makroekonomicznej oraz wobec słabych prognoz na najbliższe kwartały uważamy, że konieczne jest dokonanie korekt, by przygotować nasz biznes na przyszłość – wyjaśnia Jacek Siwiński, prezes firmy Velux Polska.

Trwają negocjacje ze związkami zawodowymi

Proces redukcji zatrudniania będzie odbywał się zgodnie z przepisami prawa pracy. Firma Velux podkreśla, że bardzo ważne jest wypracowanie rozwiązania, które będzie optymalne dla pracowników.

Jesteśmy w trudnej sytuacji. Poprzez lokalne negocjacje będziemy starali się znaleźć jak najlepsze rozwiązania, aby wesprzeć pracowników, których ta sytuacja dotknie - podkreśla Jacek Siwiński, prezes firmy Velux Polska.

Fabryki Velux w Gnieźnie i Namysłowie

W Gnieźnie działają dwa zakłady produkcyjne należące do spółki NB Polska, w których zatrudnionych jest ponad 1000 osób. Przy ulicy Słonecznej znajduje się fabryka okien drewnianych, na terenie której jest 14 hal produkcyjnych i dwie magazynowe. Zaś fabryka przy ulicy Kolejowej to producent metalowych i plastikowych komponentów do okien dachowych Velux. Na jej terenie znajduje się sześć hal produkcyjnych i jedna magazynowa. Powierzchnia produkcyjno-magazynowa w Gnieźnie to ponad 74 tys. mkw.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat grupa Velux i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce około 900 mln zł w modernizację i rozwój fabryk. Grupa Velux jest obecna w Polsce od 30 lat. Fot. velux.pl.

Fabryka okien i kołnierzy aluminiowych w Namysłowie zatrudnia około 1000 osób, a jej powierzchnia to ponad 70 tys. mkw. Na jej terenie znajduje się 7 hal produkcyjnych i dwie magazynowe. W Namysłowie znajduje się także centrum dystrybucji grupy Velux na rynek polski i europejski.

Grupa Velux jest obecna w Polsce od 30 lat

Grupa Velux i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem i eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 2,5 mld zł. Zatrudniają ponad 4790 osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich dziesięciu lat grupa Velux i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce około 900 mln zł w modernizację i rozwój fabryk. Grupa Velux jest obecna w Polsce od 30 lat.

