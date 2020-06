Very Good dla Panattoni

Trzy parki logistyczne Panattoni uzyskały certyfikaty BREEAM na poziomie Very Good.

Zgodnie z zapowiedzią wprowadzenia od 2020 r. certyfikacji BREEAM na poziomie Very Good dla wszystkich nowo realizowanych parków Panattoni, na listę zielonych budynków dewelopera trafiły trzy nowe inwestycje: City Logistics Łódź I (ponad 30 tys. mkw.), Panattoni Park Opole ( blisko 29 tys. mkw.) i Panattoni Park Pruszków III (hala A o powierzchni blisko 31 tys. mkw.).

To kolejne realizacje, które w tym roku otrzymały certyfikaty BREEAM na poziomie Very Good. Wcześniej deweloper ogłosił pomyślne przejście procesu certyfikacji dla obiektu Amazona (60 tys. mkw.) w Okmianach k. Bolesławca. Tym samym tylko w pierwszej połowie br. certyfikaty na poziomie Very Good otrzymały inwestycje o łącznej powierzchni 150 tys. mkw.

Deweloper od lat wprowadza do swoich inwestycji rozwiązania ekologiczne otrzymując najwięcej w całej branży certyfikatów środowiskowych w BREEAM, LEED i DGNB. Wejście na wyższy poziom i poddawanie obiektów wielokryterialnej ocenie BREEAM na poziomie Very Good komentuje

- Realizowana od tego roku koncepcja zrównoważonego rozwoju pod hasłem "Go Earthwise with Panattoni" ma na celu stworzenie nowego standardu magazynów w Europie i zminimalizowanie oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne - komentuje Robert Dobrzycki, CEO Panattoni. - Bycie liderem branży zobowiązuje i stanowi pewnego rodzaju punkt odniesienia dla innych podmiotów działających na rynku. Dlatego przyjęliśmy to wyzwanie i robimy wszystko, aby nie tylko rozwijać sektor obiektów przemysłowych, ale wyznaczać kierunki, którymi wszyscy powinniśmy podążać. Już teraz Panattoni certyfikuje najwięcej i prowadzi w rankingu BREEAM w Polsce - dodaje.

Tylko w Polsce portfolio zrealizowanych przez Panattoni obiektów zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju to 30 inwestycje – 14 z nich przeszło certyfikację metodą BREEAM na poziomie GOOD, 8 pozytywnie ubiegało się o ocenę VERY GOOD i dwie zdobyły LEED na poziomie GOLD oraz SILVER. To łącznie 1,4 mln mkw., a kolejne 1,75 mln jest w planach.

Realizowana polityka zrównoważonego rozwoju przez Panattoni obowiązuje w całej Europie. Tylko w ciągu ostatniego roku deweloper uzyskał dla swoich inwestycji 18 certyfikatów BREEAM na poziomie VERY GOOD w Wielkiej Brytanii i 5 w Czechach, w tym jeden przeszedł weryfikację na poziomie EXCELLENT. W całej Europie Panattoni planuje certyfikację kolejnych 2,5 mln mkw.