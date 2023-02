W maju br. minie 10 lat od rozpoczęcia współpracy Vesta Polska oraz Prologis. Firma zdecydowała się nie tylko przedłużyć wynajem 7 200 mkw. powierzchni, ale i powiększyć ją o dodatkowe 4 300 mkw.

Vesta Polska jest jednym z największych przewoźników w rejonie Mazowsza.

Firma świadczy usługi logistyczne, skupiając swoją uwagę na doradztwie, dąży do zapewnienia najbardziej optymalnych rozwiązań.

Od planowania usług spedycyjnych, aż do zaawansowanych operacji logistycznych.

Składu zwycięskiej drużyny się nie zmienia! Współpracujemy z Prologis od 10 lat i wiemy, że to partner, na którym można polegać, a Prologis Park Błonie to doskonała lokalizacja dla naszego biznesu. Dlatego zdecydowaliśmy się nie tylko przedłużyć umowę, ale także zwiększyć zajmowaną powierzchnię. Cieszę się, że możemy rozwijać swój biznes wspólnie z Prologis – powiedział Witalij Rudnicki, Prezes Zarządu Vesta Polska.

W transakcji najmu doradzała agencja Optimum Area Wojciech Zoń.

Prologis Park Błonie to nowoczesne centrum dystrybucyjne składające się z siedmiu budynków o łącznej powierzchni 152 000 metrów kwadratowych. Zlokalizowany jest w odległości 25 kilometrów na zachód od centrum Warszawy, niedaleko drogi E30/DK92, łączącej Europę Zachodnią i Wschodnią oraz autostrady A2 łączącej Warszawę z Berlinem. To czyni go szczególnie atrakcyjnym dla firm prowadzących dystrybucję na skalę zarówno ogólnoeuropejską, jak i regionalną. W 2019 roku Prologis Park Błonie został wybrany najlepszym magazynem w Polsce w plebiscycie Eurobuild Awards.

Cieszymy się, że Vesta Polska po raz kolejny obdarzyła nas zaufaniem przedłużając umowę najmu w Prologis Park Błonie. To dowód na to, że dobre relacje i skrojona na miarę oferta stają się początkiem długofalowej współpracy. Nasze magazyny zapewniają odpowiednie warunki do rozwoju, a lokalizacja sprzyja w pozyskiwaniu nowych klientów – mówi Piotr Lenczewski, Leasing & Customer Experience Manager.

