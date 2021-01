VGL przedłuża wynajem w parku Mapletree Park Gdańsk

Grupa VGL od 20 lat działa na rynku logistycznym, stale rozwijając ofertę w zakresie usług spedycji morskiej, lotniczej, kolejowej i drogowej, a także zarzadzania łańcuchem dostaw i logistyki magazynowej. W ostatnim czasie VGL Group poinformowała o realizacji jednego z celów w ramach założonej strategii rozwoju, tj. o połączeniu sił z SOLID Logistics.

- Przedstawiliśmy klientowi różne opcje alternatywne, jednak dobra lokalizacja i sprawna współpraca naszego klienta z właścicielem obiektu zadecydowały o pozostaniu w dotychczasowym miejscu. Cieszymy się, że mogliśmy reprezentować firmę VGL w całym procesie – mówi Katarzyna Bojanowicz, Dyrektor ds. rozwoju biznesu w dziale powierzchni przemysłowych i magazynowych w Cresa Polska.

Mapletree Park Gdańsk to duży obiekt magazynowo-biurowy położony w pobliżu gdańskiego lotniska, co czyni go jednym z najlepiej skomunikowanych parków magazynowych obsługujących Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Oferuje ponad 90 000 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej.