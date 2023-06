GLP podpisała umowę z firmą Victaulic, która wynajęła 7,5 tys. mkw. powierzchni w najnowszym budynku parku magazynowego GLP przy poznańskim lotnisku Ławica.

GLP to międzynarodowa firma z sektora nieruchomości logistycznych, infrastruktury cyfrowej, energii odnawialnej i technologii z nimi związanych.

GLP Poznań Airport Logistics Centre to ponad 81 tys. mkw. powierzchni magazynowo-produkcyjnej, zlokalizowanej 20 minut jazdy od centrum miasta i 10 minut od autostrady A2.

Firma Victaulic, specjalizująca się w rozwiązaniach w zakresie mechanicznego łączenia rur, działa tu już ósmy rok i właśnie powiększyła swój magazyn.

- Po siedmiu latach ciągłego rozwoju dystrybucji z największego magazynu Victaulic w Europie zaszła konieczność zwiększenia powierzchni magazynu. Zmiana umożliwi nam sprostanie wymaganiom rynku w przyszłych latach. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doskonałe relacje z GLP postanowiliśmy kontynuować współpracę właśnie z tym operatorem. Współpraca na wszystkich płaszczyznach przebiega sprawnie i z pełnym zaangażowaniem obu stron. Przenosiny do nowego obiektu planujemy w czerwcu, bez zatrzymywania dystrybucji - komentuje Jarosław Tylczyński, Branch Manager Victaulic.

Plan jest ambitny, ale możliwy do zrealizowania dzięki współpracy z takimi partnerami biznesowymi jak GLP rozumiejącymi wrażliwość rynku i potrzeby najemcy - dodaje Jarosław Tylczyński.

W ramach umowy, Victaulic przeniesie się do najnowszego budynku na terenie parku, oddanego do użytku w tym roku. Obiekt oferuje możliwość składowania do wysokości 12 metrów, wzmocnioną posadzkę i naturalne doświetlenie strefy przydokowej. Jego dach jest przygotowany do montażu paneli fotowoltaicznych – to jedno z rozwiązań, które obok indywidualnego monitoringu zużycia mediów czy oświetlenia LED, pozwala znacząco ograniczyć koszty eksploatacji.

- Ekspansja Victaulic to ważny kamień milowy w wieloletniej, owocnej współpracy i idealny przykład rozwoju klienta w ramach naszego parku. Cieszę się, że dzięki tej przeprowadzce, jeden z naszych najistotniejszych Klientów w pełni wykorzysta potencjał nowego standardu technicznego budynków GLP. Dzięki możliwości składowania do wysokości 12 metrów oraz zwiększonej nośności posadzki, Victaulic uzyskał bardziej wydajny magazyn, w którym przez lata będzie mógł kontynuować rozwój swojego biznesu - komentuje Paweł Żeromski, Business Development Manager w GLP.

