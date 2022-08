VMI Poland buduje kolejny obiekt

Światowy lider w produkcji złożonych maszyn, VMI Poland Sp. z o.o. z Leszna buduje kolejny obiekt, w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A.

Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Budowlane AMBIT z Leszna.

Nowy obiekt obejmować będzie część produkcyjną oraz socjalno-biurową o łącznej powierzchni 13 677 mkw.

Zakończenie inwestycji przewiduje się na początek 2023 r.

Jak podaje portal Leszno.pl, VMI Poland Sp z o.o. buduje kolejny obiekt w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. Jest to obszar aktywności gospodarczej położony w południowo-wschodniej części Leszna, obejmujący łącznie ponad 158 ha. To miejsce lokalizacji ponad 100 firm, które wytwarzają również produkty znajdujące uznanie klientów na całym świecie.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Strefę Inwestycyjną I.D.E.A. wyróżnia dogodna lokalizacja, dostępność komunikacyjna, możliwość wydzielenia działki o wielkości zgodnej z oczekiwaniami inwestora oraz sąsiedztwo już działających firm. W celu stworzenia jak najlepszych warunków do inwestowania, miasto wybudowało na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. ulicę Usługową Geodetów, łączącą ten obszar z drogą krajową nr 5, wyposażyło większą część terenów w infrastrukturę techniczną i oświetlenie uliczne oraz wybudowało Inkubator Przedsiębiorczości.

Spółka VMI Poland we wrześniu 2017 r. kupiła od miasta działkę, na której uruchomiła pierwszy zakład produkcyjny w Lesznie. Od tego czasu produkcja stopniowo rosła, a pełna zdolność produkcyjna została osiągnięta już w połowie 2018 roku. Już w początkowej fazie budowy, przewidywano dalszą rozbudowę, dlatego też w 2018 roku rozpoczęto budowę nowych hal, które zostały oddane do użytku na początku 2019 roku.

Nowo wybudowane hale prawie dwukrotnie zwiększyły powierzchnię produkcyjną i logistyczną. W związku z rozwojem firmy i potrzebą zwiększenia powierzchni produkcyjnej, VMI Poland rozpoczęło budowę nowej hali. Nowy obiekt obejmować będzie część produkcyjną oraz socjalno-biurową o łącznej powierzchni 13 677 mkw.

Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Budowlane AMBIT z Leszna, które słynie z budowy nowoczesnych hal przemysłowych w systemie generalnego wykonawstwa, przystosowanych do specyficznych wymagań różnych branż. Zakończenie prac związanych z budową obiektu VMI Poland, inwestor przewiduje na początek 2023 roku.

VMI Poland to światowy lider w produkcji złożonych maszyn m.in. do wytwarzania opon. Powstała w 2015 roku spółka należy do międzynarodowej grupy firm specjalizujących się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań telekomunikacyjnych, budowlanych i przemysłowych. VMI Poland zatrudnia ponad 1600 osób na całym świecie: w Holandii, Niemczech, USA, Chinach, czy Brazylii. Z tego potężnego grona osób, w Lesznie zatrudnionych jest 190 pracowników.