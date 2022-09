Volcano przenosi magazyn do Fortress Logistics Park Bydgoszcz

Marka odzieżowa Volcano, która należy do polskiej firmy odzieżowej VCO S.A., przenosi prowadzone operacje do bydgoskiego magazynu znajdującego się w kompleksie Fortress Logistics Park Bydgoszcz. W nowym obiekcie do dyspozycji Volcano będzie 2100 mkw. nowoczesnej powierzchni. W negocjacjach najemcę reprezentowała firma doradcza Newmark Polska.

W portfolio spółki VCO S.A. znajdują się dwie marki – Patrol i Volcano. Marka Volcano to odzież casual dla kobiet i mężczyzn projektowana z poszanowaniem środowiska naturalnego i w myśl idei mody zrównoważonej.

Ubrania z logo Volcano są oferowane w wielu krajach, w tym m.in. w Polsce, Niemczech, Belgii, Francji, Holandii, Słowacji, Czechach, Ukrainie, Grecji, Izraelu i Kanadzie.

Funkcjonująca od ponad 30 lat na polskim rynku spółka VCO za swoją działalność była wielokrotnie wyróżniana.

– Marka Volcano potrzebowała nowoczesnej przestrzeni magazynowej z wysokim składowaniem. Dla naszego Klienta kluczowa była lokalizacja magazynu – miał on znajdować się w pobliżu biura mieszczącego się w Bydgoszczy. Zaproponowaliśmy Klientowi powierzchnię magazynową w Fortress Logistics Park Bydgoszcz. Przedstawiona oferta spełniła oczekiwania najemcy zarówno pod kątem organizacji procesu dostaw, jak i zapewnienia pracownikom bardziej komfortowej powierzchni – mówi Miłosz Borkowski, Senior Associate w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych firmy Newmark Polska.

Fortress Logistics Park Bydgoszcz to kompleks magazynowy, którego atutem jest lokalizacja w pobliżu centrum, co zapewnia m.in. dostęp do kadry pracowniczej. W odległości zaledwie 100 m od parku znajduje się przystanek komunikacji miejskiej. Sprawną dystrybucję produktów zapewnia bliskość trasy ekspresowej S10, która łączy się z autostradą A1. W odległości ok. 10 km od parku działa Międzynarodowy Port Lotniczy w Bydgoszczy.