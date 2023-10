Grupa Volkswagen chce zainwestować 1,7 mld euro, polski rząd dać dotację. Konsorcjum z udziałem Volkswagena oraz Umicore ma wybudować w Nysie fabrykę baterii samochodowych.

Grupa Volkswagen chce powiększyć swoje imperium w Polsce.

Spółka IONWAY, stworzona przez należącą do niemieckiego koncernu firmę PowerCo oraz Umicore, zbuduje w Nysie nową fabrykę.

To inwestycja za niemal 8 mld zł.

Inwestycja da aż 900 miejsc pracy.

Jak informuje portal wnp.pl, niemal 1,7 mld euro (niemal 8 mld zł) do końca 2030 roku zainwestują firmy Umicore oraz należąca do grupy Volkswagen PowerCo w nowy zakład w Nysie. Ma on produkować aktywne materiały katodowe (CAM) do akumulatorów pojazdów elektrycznych.

Przedstawiciele niemieckiej firmy w sprawie budowy fabryki zawarli porozumienie z polskim rządem. W ramach Tymczasowych Ram Kryzysowych i Przejściowych władze przekażą spółce IONWAY 350 mln euro dotacji.

Według portalu auto.dziennik.pl, fabryka w Nysie będzie produkować aktywny materiał katodowy (CAM), czyli najcenniejszy element akumulatorów do samochodów elektrycznych na potrzeby ogniw wytwarzanych w gigafabryce VW w Salzgitter w Dolnej Saksonii. Polski zakład dostarczy także materiały prekursorowe (pCAM), które trafią do europejskich gigafabryk ogniw akumulatorowych PowerCo.

Obecnie w Nysie trwa przygotowanie terenu, prace inżynieryjne i uzyskiwanie pozwoleń. Budowa ma ruszyć jeszcze w tym roku. Start produkcji zaplanowano na 2025 r. Do 2030 roku w fabryce powstanie około 900 nowych miejsc pracy.

