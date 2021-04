VOX wprowadza się do Segro Logistics Park Poznań

Marka wnętrzarska VOX istnieje na polskim rynku od ponad 30 lat. W swoim portfolio posiada unikalne i komplementarne produkty oraz usługi związane z wyposażeniem mieszkań i domów. To także sieć salonów wyposażenia wnętrz w całej Polsce oraz platforma sprzedaży on-line vox.pl. Na terenie SEGRO Logistics Park Poznań, Gądki firma będzie prowadziła działalność magazynową oraz e-commerce. Dystrybucja produktów z magazynu w Gądkach będzie odbywała się do dziesięciu europejskich krajów oraz do klientów w Polsce obsługiwanych w systemie home delivery. Do pracy w tej lokalizacji firma planuje zatrudnić 40 osób.

– Na decyzję o wyborze powierzchni magazynowej w parku logistycznym SEGRO w podpoznańskich Gądkach wpłynęło między innymi dogodne położenie obiektu, jak również wysoka jakość usług oferowanych przez dewelopera. Zarówno te, jak i inne czynniki przyczynią się do utrzymywania najwyższych standardów jakości, bezpieczeństwa i wydajności w naszej firmie – podkreśla Paweł Walczyński, Dyrektor Logistyki VOX.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Podpisanie umowy najmu powierzchni magazynowej z VOX to dla nas dowód zaufania, jakim obdarzyła nas firma. Klientowi zależało na dogodnej lokalizacji oraz wysokiej jakości powierzchni spełniającej odpowiednie wymogi, również te związane z obsługą kanału e-commerce. SEGRO Logistics Park Poznań, Gądki okazał się optymalnym wyborem – komentuje Waldemar Witczak, Dyrektor Regionalny SEGRO.

SEGRO Logistics Park Poznań, Gądki to park wielkości blisko 77 tys. mkw. Położony jest w zachodniej części Polski, zaledwie 13 km od centrum Poznania. Lokalizacja bezpośrednio przy prowadzącej do Katowic drodze ekspresowej S11 oraz niedaleko autostrady A2 (wschód-zachód) sprawia, że jest doskonałym miejscem do prowadzenia działalności dystrybucyjnej.