W 2025 roku co 5 zakupy przez Internet. Prologis analizuje rynek

Firma Prologis przygotował raport podsumowujący rok pandemii. Czy mamy do czynienia z długofalowymi trendami, czy obserwowane zmiany powinniśmy odbierać jako tymczasowe? Analitycy Prologis starali się w nim wskazać główne zmienne czynniki, które będą miały wpływ na kształtowanie wyłaniających się trendów, w miarę jak gospodarki będą ponownie otwierane.

Wzrost zapotrzebowania na nowoczesne powierzchnie logistyczne

- 2020 był czwartym rokiem z rzędu z absorpcją netto powyżej 2 mln metrów kwadratowych powierzchni na głównych rynkach logistycznych. Spodziewamy się, że 2021 rok będzie kolejnym rokiem zwiększonego popytu, a jednym z czynników będzie dalszy rozwój e-commerce – podkreśla Dirk Sosef, wiceprezes Prologis ds. Badań i Strategii.

Analitycy z Działu Badań Prologis przewidują, że współczynnik wykorzystania nowoczesnych powierzchni logistycznych będzie rósł wraz z rozszerzaniem się najlepszych praktyk w zakresie łańcucha dostaw. Te globalne zmiany do 2030 roku spowodują wzrost zapotrzebowania na dodatkowe 278 – 370 milionów metrów kwadratowych powierzchni na całym świecie.

Najnowsze prognozy dla sektora e-commerce

- W 2018 roku branża e-commerce w Polsce odpowiadała za niecałe 10 proc. rynku handlu detalicznego. W 2020 było to już ponad 14,5 proc. Do 2025 roku przewidywany jest wzrost penetracji e-commerce do niemal 19,5 proc - mówi Dirk Sosef.

Dostępnych jest niewiele informacji, które wyjaśniałyby, w jaki sposób inwestycje w łańcuchy dostaw przyczynią się do wzmocnienia nowej trajektorii e-commerce. Dlatego Dział Badań Prologis rozpoczął opracowywanie własnej prognozy, która uwzględnia nowe czynniki, takie jak specyfika nawyków konsumenckich i brak możliwości sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych.

Trendy makro a rozwój popytu na nieruchomości logistyczne

Obecnie w logistyce liczy się nie tylko e-commerce. Znaczny wpływ na branżę mają czynniki w skali makro – zmiany demograficzne, transformacja cyfrowa, postępująca urbanizacja a także rosnące oczekiwania konsumentów.