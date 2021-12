W 7R Park Beskid II ruszyła fabryka silników do samochodów elektrycznych

Valeo Siemens eAutomotive, dostawca silników i technologii do samochodów elektrycznych oraz hybrydowych, uruchomił fabrykę w kompleksie 7R Park Beskid II w Czechowicach-Dziedzicach. Zakład produkcyjny, razem z częścią biurową i laboratoryjną, zajmuje ponad 33 tys. mkw.

Obiekt zajmowany przez Valeo Siemens eAutomotive jest jednym z pięciu budynków zaplanowanych w kompleksie 7R Park Beskid II.

Został realizowany w formule BTS (Build-to-Suit) według specyfikacji najemcy i zapewnia wiele udogodnień dla jego pracowników.

Według wymagań klienta, na części biurowej budynku powstał zielony dach wraz z tarasami wypoczynkowymi, tworząc tym samym komfortowe miejsce relaksu.

Życzeniem Valeo Siemens eAutomotive było także, aby tuż przy hali produkcyjnej zlokalizowany był parking ze stacjami do ładowania samochodów elektrycznych oraz przystanki autobusowe.

W nowym zakładzie produkcyjnym oraz w części laboratoryjno-biurowej pracę może znaleźć docelowo ponad 500 osób.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii cała inwestycja 7R Park Beskid II będzie certyfikowana w systemie BREEAM na poziomie Very Good. Aby umożliwić szybki wyjazd z terenu inwestycji w obu kierunkach, deweloper przebudował fragment trasy S1. W planach jest także budowa kładki dla pieszych, która wzmocni komfort użytkowania obiektów pracownikom oraz zwiększy bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców.

Wyzwaniem dla realizacji tego projektu było funkcjonalne połączenie części biurowej, zlokalizowanej na parterze, z częścią produkcyjną, a także przygotowanie przestrzeni dla szeregu wymagań procesu technologicznego według standardów budowy klienta, w tym szklanych ścian, umożliwiających stały nadzór nad liniami produkcji. To rozwiązanie wymagało od nas nieszablonowego podejścia – konieczne było zapewnienie najemcy oczekiwanego poziomu funkcjonalności oraz bezpieczeństwa pożarowego budynku. Firma Valeo Siemens eAutomotive podkreślała, że oprócz wielu dostosowań budynku, takich zapewnienie dużych dostaw energii elektrycznej, instalacje sprężonego powietrza, szynoprzewody, wentylacja, czy organizacja stałych stanowisk pracy, priorytetem jest także wysoki komfort przebywania zespołu w obiekcie. Cała hala zaprojektowana jest w taki sposób, aby w przyszłości mogła być przystosowana do potrzeb rozwojowych Valeo Siemens eAutomotive - mówi Maciej Krawiecki, Head of Leasing w 7R.