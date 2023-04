Osiem miesięcy po wkopaniu kamienia węgielnego DHL Supply Chain otwiera ekologiczny kompleks logistyczny w Gorzowie Wielkopolskim. Obiekt DSC E-com Distribution Center został zaprojektowany na potrzeby branży e-commerce.

19 kwietnia przedstawiciele inwestora DHL Supply Chain, generalnego wykonawcy Atlas Ward oraz władz miasta Gorzowa Wielkopolskiego uroczyście zainaugurowali działalność jednego z najnowocześniejszych parków logistycznych w zachodniej Polsce.

Inwestycja DHL Supply Chain stworzy w regionie w sumie kilkaset nowych miejsc pracy.

Nowy obiekt o pow. ponad 60 tys. mkw. jest pierwszym etapem budowy kompleksu realizowanego przy ul. Mosiężnej, w specjalnej strefie ekonomicznej.

Docelowo gorzowskie DSC E-com Distribution Center będzie dysponowało pow. ponad 110 tys. mkw. i pracę znajdzie w nim kilkaset osób.

Obecnie pracuje tam 60 osób.

Nowo otwarty obiekt w sumie zaoferuje on 110 tys. mkw. powierzchni skrojonej na potrzeby firm z sektora e-handlu.

Ogromnym atutem DSC E-com Distribution Center jest lokalizacja. Centrum logistyczne jest położone przy trasie S3, blisko autostrady A2, a od granicy z Niemcami dzieli je niecała godzina drogi. Dodatkowym potencjałem, z którego może czerpać najnowsza inwestycja DHL Supply Chain, jest sąsiedztwo oraz partnerskie relacje z ważnym ośrodkiem gospodarczym jakim jest Gorzów Wielkopolski.

W Gorzowie Wielkopolskim mamy doskonały grunt do rozwoju. Nowa inwestycja jest bardzo ważnym uzupełnieniem naszej europejskiej fulfillmentowej sieci i szeroko otwiera drzwi do dynamicznego rozwoju firmom operującym w sektorze e-handlu. Każdy najemca, który znajdzie się w gorzowskim obiekcie, może liczyć na najwyższej klasy obsługę w certyfikowanym, zielonym i oszczędnym magazynie – mówi Hendrik Venter, CEO DHL Supply Chain EMEA.

Nowy magazyn dla e-commerce

Nowy magazyn jest wpięty w europejską sieć EFN (European Fulfillment Network), która pozwala obsługiwanym klientom e-commerce’owym na skalowanie biznesu, dynamiczny rozwój i dostęp do ponad 30 podobnych lokalizacji rozsianych na całym kontynencie. Obecność w sieci to także dostęp do najnowszych narzędzi cyfrowych i technologii oraz wsparcie ekspertów DHL Supply Chain w zakresie przygotowywania i realizacji strategii fulfillmentowych.

Magazyn DHL Supply Chain w Gorzowie Wielkopolskim to nie tylko doskonała lokalizacja i wysoka jakość usług logistycznych. To także ponad kilkaset nowych miejsc pracy dla lokalnych mieszkańców. Praca w nowoczesnym centrum logistycznym to szansa na zdobycie cennego doświadczenia i rozwój kariery. Obecnie DHL Supply Chain prowadzi proces rekrutacyjny na stanowisko Pracownik Magazynowy. Dlatego zachęcamy zainteresowanych kandydatów do składania swoich aplikacji i dołączenia do zespołu pracowników w nowym centrum logistycznym e-commerce – mówi Monika Duda-Tulejko, Dyrektor Zarządzająca DHL Supply Chain w Polsce.

Od samego początku inwestycja była projektowana i realizowana w zgodzie z ekopolityką GoGreen DHL. Certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie „Excellent” budynek jest operacyjnie neutralny w kontekście śladu węglowego. W trakcie swojej pracy centrum logistyczne będzie minimalizować zużycie energii elektrycznej i zadba o zrównoważone, oszczędne zużycie innych zasobów. Pomoże w tym szereg proekologicznych rozwiązań, na przykład: systemy podliczników, świetliki, systemy kontrolujące i ograniczające zużycie wody czy zarządzające światłem. Temperaturę w środku obiektu będą kontrolowały pompy ciepła, a dzięki panelom fotowoltaicznym DSC E-com Distribution Center będzie też produkować własną energię elektryczną.

Inwestor zdecydował się na współprace z Grupą Atlas Ward Polska, ponieważ poszukiwał sprawdzonego i rzetelnego partnera. Docenione zostało nasze doświadczenie, kompleksowe doradztwo na każdym etapie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz gwarancja dotrzymania terminu realizacji. Magazyn DHL Supply Chain to kolejna inwestycja, którą realizujemy z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii i zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa – obiekt będzie certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie „excellent” – tłumaczy Mariusz Górecki, Prezes Zarządu Atlas Ward Polska, generalnego wykonawcy inwestycji.

W pobliżu budynków DHL Supply Chain znajdują się ładowarki, którymi będzie można ładować elektryczne ciężarówki i samochody. To o tyle istotne, że przesiadka na e-ciężarówki jest jednym z ważniejszych elementów w realizacji strategii Grupy DHL Deutsche Post „DSC GoGreen 2050” zakładającej dojście do zeroemisyjnej logistyki w 2050 roku.

