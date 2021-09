W inwestycjach magazynowych liczą się elastyczność, ekologia i czas

Pandemia zwiększyła zainteresowanie obiektami typu big box, pokazując, że idea „just in time” funkcjonuje świetnie, ale tylko w sytuacji swobodnego przepływu produktów i możliwości wyprodukowania ich na czas.

Z kolei city logistics odpowiadają na potrzeby miejskie i są dedykowane dla klientów, którzy potrzebują szybko dotrzeć do konsumenta. Który segment rynku magazynowego będzie rósł szybciej?

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Zarówno segment big box, jak i city logistics bardzo dynamicznie się rozwijają - potwierdza Kamila Pruk, Development Director, 7R SA.

W portfolio 7R znajdują się zarówno dwa aktywa z segmentu SBU zlokalizowane w obrębie miast, ale również city parks, czyli duże obiekty zlokalizowane w miastach i odpowiadające na potrzeby miejskie.

Zbigniew Smyczyński, Senior Leasing Manager, P3 zwraca uwagę na sukcesywny wzrost skali wynajmowanych powierzchni, napędzanej, m.in. prze duże sieci handlowe, e-commerce i logistykę. - Z drugiej strony obserwujemy rosnące potrzeby na szybszą dostawę towarów i możliwość ich odbioru w mieście - to generuje popyt na budynki zlokalizowane w granicach miasta - mówi Zbigniew Smyczyński.

P3 ma zabezpieczone dwie lokalizacje w Warszawie pod magazyny miejskie. Startujemy również z lokalizacją we Wrocławiu, Chcemy odpowiedzieć na potrzeby najemców poszukujących obiektów, które umożliwią im szybką dostawę towarów lub stworzenie punktu odbioru zamówień - mówi Zbigniew Smyczyński zaznaczając, że w tym przypadku ważne jest, by lokalizacja magazynu zapewniała dostęp również do transportu miejskiego.

Potrzeby najemców priorytetem

Rynek magazynowy zmieniają w dużej mierze potrzeby najemców i rozrastający się e-commerce. Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się najemców magazynów jest firma InPost, która kilka miesięcy temu zapowiedziała intensywne prace nad rozwojem swojej sieci logistycznej.

- Otworzyliśmy lub jesteśmy w fazie uruchamiania kilkunastu centrów logistycznych - potwierdza Marek Mazur, Head of the Investment and Management of Warehouse Facilities, InPost. - Otworzyliśmy również centrum techniczne produkcji paczkomatów i inwestujemy w miastach różnej wielkości po to, by zapewnić równomierny rozwój sieci - wylicza i zaznacza, że najważniejszym parametrem wciąż jest lokalizacja, która ułatwi logistykę ostatniej mili i zapewni komfortowe miejsca pracy.

1

2