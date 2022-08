Prowadzimy program budowy instalacji fotowoltaicznych, który spowoduje, że docelowo w zakresie energii elektrycznej uzyskamy nadprodukcję zielonej energii w stosunku do potrzeb własnych oraz naszych najemców w obszarze naszych parków - tłumaczy Tomasz Zabost, członek zarządu MLP Group.

MLP Group właśnie opracowało swoją strategię w zakresie ESG. Zakłada osiągnięcie zeroemisyjności do 2026 r. To całkiem szybko. Musicie mieć już sporo działań za sobą?

Tomasz Zabost, członek zarządu MLP Group: Rzeczywiście, to ambitny cel, ale – biorąc od uwagę nasze dotychczasowe przedsięwzięcia – widzimy szansę na powodzenie w jego realizacji. Już dzisiaj 100 procent energii elektrycznej, z której korzystają nasi najemcy pochodzi z odnawialnych źródeł. Prowadzimy też program budowy instalacji fotowoltaicznych, który spowoduje, że docelowo w zakresie energii elektrycznej uzyskamy nadprodukcję zielonej energii w stosunku do potrzeb własnych oraz naszych najemców w obszarze naszych parków.

Czy w związku z tym wasze umowy najmu można nazwać zielonymi?

W tym temacie na razie widoczna jest na naszym rynku pewna dowolność. Brakuje jednoznacznych standardów dla całego rynku. Dopóki ich nie wypracujemy, będziemy mieć do czynienia z wolną amerykanką pełną PR-owych haseł. Dzisiaj każdy próbuje na własną rękę wdrażać różne proekologiczne rozwiązania, ale trudno wskazać, w którym momencie umowa najmu staje się „zielona”.

Nad jakimi zielonymi projektami pracuje obecnie MLP Group?

Na przykład we współpracy z naszym holenderskim najemcą wprowadzamy pompy ciepła zasilane prądem, służące ogrzewaniu hal. Przy drugim projekcie współpracujemy z wytwórcą baterii do magazynowania energii. Wszystko po to, by zminimalizować zużycie gazu.

Macie też w planie wdrożenie we wszystkich parkach autorskiego programu sortowania i recyklingu odpadów. Jak zamierzacie zrealizować tę politykę zero waste?

Postawiliśmy sobie taki ambitny cel, ale jeszcze nie wypracowaliśmy mechanizmów. Na pewno program będzie wymagał współpracy z naszymi najemcami. Zaznaczę, że część z nich już prowadzi taką politykę, więc tak naprawdę nasz program będzie musiał zaproponować skuteczną koordynację tych działań. Do tej pory pozwalaliśmy naszym partnerom na samodzielność w gospodarowaniu odpadami. W naszej strategii zobowiązaliśmy się do uporządkowania tego segmentu działalności w naszych parkach. Pierwszym krokiem będzie solidny audyt – dowiemy się, jak poszczególni najemcy rozwiązują ten problem. Potem zaproponujemy rozsądne rozwiązanie. Na pewno będzie to proces wielostopniowy, ponieważ niektórych trzeba najpierw wyedukować.

